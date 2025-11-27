Politika
PALO PRIZNANJE DA ĐILAS STOJI IZA "STUDENTSKIH" LISTA: Bliska saradnica otkrila da je lider SSP uz blokadere na lokalnim izborima (VIDEO)
Poslanica iz redova Stranke slobode i pravde (SSP) i članica Predsedništva te partije Jelena Milošević, razotkrila je da lider te stranke Dragan Đilas stoji iza takozvane "studentske" liste.
Ona je zloupotrebila skupštinsku govornicu i pozvala građana da daju glas za blokaderske liste na lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.
- Pozivam građane da u nedelju, u Mionici i Negotinu, izađu na izbore. U Mionici zaokruže listu broj 5, u Negotinu broj 2 - doslovce je izgovorila ona u srpskom parlamentu.
