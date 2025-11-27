Slušaj vest

Poslanica iz redova Stranke slobode i pravde (SSP) i članica Predsedništva te partije Jelena Milošević, razotkrila je da lider te stranke Dragan Đilas stoji iza takozvane "studentske" liste.

Ona je zloupotrebila skupštinsku govornicu i pozvala građana da daju glas za blokaderske liste na lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.

- Pozivam građane da u nedelju, u Mionici i Negotinu, izađu na izbore. U Mionici zaokruže listu broj 5, u Negotinu broj 2 - doslovce je izgovorila ona u srpskom parlamentu.

