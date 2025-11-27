SRDAČAN DOČEK I APLAUZ ZA VUČIĆA U SUBOTICI: Svi hteli da se rukuju i slikaju sa predsednikom Srbije (foto)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban danas u Subotici primili su danas nagrade koje dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".
Veliki broj građana srdačno je, uz aplauz, dočekao predsednika Srbije u Subotici, a o tome najbolje svedoče i fotografije.
Podsetimo, predsedniku Vučiću nagrada je dodeljena za ključnu i presudnu ulogu u izgradnji poverenja i strateškog partnerstva između Srbije i Mađarske, kao i za istorijsku ulogu u vreme dok je još bio predsednik vlade Srbije kada je iz pravnog poretka Srbije brisano načelo kolektivne krivice i odgovornosti Mađara u Vojvodini.
Premijeru Orbanu nagrada je dodeljena za nemerljive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i sprskog naroda.
