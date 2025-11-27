Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban danas u Subotici primili su danas nagrade koje dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor".

Veliki broj građana srdačno je, uz aplauz, dočekao predsednika Srbije u Subotici, a o tome najbolje svedoče i fotografije.

1/6 Vidi galeriju Predsedniku Vučiću priređen srdačan doček u Subotici Foto: Kurir

Podsetimo, predsedniku Vučiću nagrada je dodeljena za ključnu i presudnu ulogu u izgradnji poverenja i strateškog partnerstva između Srbije i Mađarske, kao i za istorijsku ulogu u vreme dok je još bio predsednik vlade Srbije kada je iz pravnog poretka Srbije brisano načelo kolektivne krivice i odgovornosti Mađara u Vojvodini.

Premijeru Orbanu nagrada je dodeljena za nemerljive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i sprskog naroda.