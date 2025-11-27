Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas u Subotici razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije i kako da se obezbedi potpuna energetska sigurnost za građane naše zemlje.

- Naravno, mi ćemo tek sada krenuti u razgovore. Prvo, Viktora vodim u pekaru, u burekdžinicu Kod Mićka, a onda idemo u vinariju gde ćemo da duže razgovaramo o svim važnim temama. Za nas je najvažnija tema, kao što znate, sankcije NIS-u. Tražili smo, molili, juče je Sijarto razgovarao sa našim drugim zvaničnicima, danas ću ja sa Viktorom da vidim kako da obezbedimo potpuno energetsku sigurnost za građane Srbije - rekao je Vučić novinarima u Subotici.