Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će tokom današnjeg dana razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o svim pitanjima vezanim za energetsku stabilnost i mir.

Orban je, nakon što su dobili nagrade Fondacije "Ištvan Pastor", rekao da uvek rado dolazi u Srbiju.

- Istina je da bi trebalo svake nedelje da se srećemo kako se brzo menja svet. Toliko puno događanja ima da praktično nedeljno bismo trebali razgovarati, ali nemamo za to vremena, jer moramo se baviti i drugim stvarima - rekao je Orban.

Kako je dodao, važno je da se ministri dve zemlje za privredu dogovaraju o važnim stvarima.

- Praktično, između Mađarske i Srbije imamo svakodnevne kontakte i hvala na podršci koju dobija Mađarska od predsednika Vučića i Srbije. I, naravno, za uzvrat, vi možete uvek računati na pomoć Mađarske u ovim veoma složenim vremenima - rekao je Orban.

Najavio je da će danas tek razgovarati sa predsednikom Vučićem o raznim temama koje se tiču saradnje Srbije i Mađarske.

- Ta pitanja su veoma važna i staviće se na dnevni red tokom radnog ručka i nadam se da ćemo nakon večere moći da govorimo o uspešnom pregovoru o svim tim teškim pitanjima koja su vezana za energetsku stabilnost, za mir - zaključio je Orban.