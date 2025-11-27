U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, potvrdio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Kurir da bi najbolji izlaz iz ove situacije bila upravo kupovina ruskog udela u kompaniji, a da su Mađari i ranije izražavali zainteresovanost za to.

- Ukoliko bi MOL kupio ruski deo ovog naftnog giganta, postali bi apsolutno dominantni što se tiče proizvodnje nafte u celom regionu. Kupovina takvih kompanija naravno ne ide preko noći, a na američkoj strani je da li će odlučiti da suspenduje sankcije čim se uđe u proces kupovine ili možda još dok se traži kupac, kao što je i traženo, a na nama je sada samo da posmatramo.