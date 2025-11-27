NAŠA NAJVEĆA ŠANSA: Atanacković o potvrdi iz Mađarske da MOL pregovara o kupovini ruskog udela u NIS
U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, potvrdio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Kurir da bi najbolji izlaz iz ove situacije bila upravo kupovina ruskog udela u kompaniji, a da su Mađari i ranije izražavali zainteresovanost za to.
- MOL je trenutno naša najveća šansa da dođe do razrešenja ova situacije, ali i kada je pitanju nabavka derivata jer imaju rafineriju na Dunavu u blizini Budimpešte, a preko Dunava mogu najlakše ka nama da transportuju derivate. Naravno, MOL bi morao onda da kupi ceo ruski udeo u vlasništvu, a ne samo deo, jer je američki zahtev da Rusi potpuno izađu iz vlasništva. Naravno i ruska strana mora da pristane da proda svoj deo NIS, ali takođe može da nastane i problem oko plaćanja jer je Mađarska deo EU i zvanično ima obavezu da ne trguje sa Ruskom federacijom - objašnjava Atanacković i dodaje:
- Ukoliko bi MOL kupio ruski deo ovog naftnog giganta, postali bi apsolutno dominantni što se tiče proizvodnje nafte u celom regionu. Kupovina takvih kompanija naravno ne ide preko noći, a na američkoj strani je da li će odlučiti da suspenduje sankcije čim se uđe u proces kupovine ili možda još dok se traži kupac, kao što je i traženo, a na nama je sada samo da posmatramo.
Kurir Politika