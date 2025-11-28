KURTI NASTAVLJA DA NAORUŽAVA TZV. KOSOVO: Nakon turskih dronova, stiže američki helikopter "Blek hok", a sledeće godine bi da PROIZVODI MUNICIJU na KiM!
Aljbin Kurti, premijer lažne države Kosovo, ponovo zvecka oružjem! Nakon što je Priština početkom oktobra nabavila dronove "skajdager" od Turske, Kurti je izjavio da je u toku proces nabavke helikoptera "blek hok" od SAD i naveo da će prva municija u fabrici, koja će biti izgrađena kod Đakovice, biti proizvedena već krajem 2026. godine!
Naime, Aljbin Kurti je zajedno sa tzv. predsednicom lažne države Kosovo Vjosom Osmani i bivšim predsednikom tzv. prištinskog parlamenta Dimaljem Bašem posetio pripadnike Kosovskih bezbednosnih snaga povodom "Dana KBS-a".
Kurti je, tokom posete kasarni tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Prištini, rekao da je Priština u poslednje četiri godine investirala više od 430 miliona evra u naoružanje i drugu opremu, prenose prištinski mediji.
- Posebno treba istaći protivtenkovski sistem "džavelin" od SAD, a u procesu smo prijema helikoptera "blek hok", i ovo je trenutak kada treba da se zahvalimo našim saveznicima, NATO, posebno SAD, koje su uz nas i opremom, oružjem i municijom, ali i obukom. Obuka u inostranstvu se učetvorostručila, budžet za odbranu i bezbednost se utrostručio, a to je obaveza koju imamo prema odbrani naše domovine - zaključio je Kurti, a prenosi Kosovoonline.
Osmani je iz kasarne "Adem Jašari" poručila da je "vojska Kosova dostojan i ponosan naslednik OVK", a Kurti je istakao da je više od 430 miliona evra uloženo u naoružanje i opremu i zahvalio SAD na podršci.
- Srećan dan naše vojske. Danas je dan ponosa za sve ljude Kosova. To je dan ponosa jer je naša vojska danas dostojan i ponosan naslednik Oslobodilačke vojske Kosova, dečaka i devojaka koji su postavili temelje naše vojske, a ovi dečaci i devojke koje danas vidite čine nas ponosnim ne samo unutar zemlje, već i gde god da služe, na akademiji, u različitim zemljama sveta gde studiraju u savezničkim zemljama, ali i u operacijama za mir i stabilnost u različitim zemljama sveta gde služe rame uz rame sa saveznicima - rekla je Osmani i dodala da "KBS svakim danom postaje sve jači".
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, podsetimo, KFOR je jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno bivše tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji takozvanih KBS u vojsku.
Inače, "blek hok" je višenamenski transportno-borbeni helikopter koji u regionu poseduje još Hrvatska.
Kurir Politika / Kosovoonline