Slušaj vest

Aljbin Kurti, premijer lažne države Kosovo, ponovo zvecka oružjem! Nakon što je Priština početkom oktobra nabavila dronove "skajdager" od Turske, Kurti je izjavio da je u toku proces nabavke helikoptera "blek hok" od SAD i naveo da će prva municija u fabrici, koja će biti izgrađena kod Đakovice, biti proizvedena već krajem 2026. godine!

Naime, Aljbin Kurti je zajedno sa tzv. predsednicom lažne države Kosovo Vjosom Osmani i bivšim predsednikom tzv. prištinskog parlamenta Dimaljem Bašem posetio pripadnike Kosovskih bezbednosnih snaga povodom "Dana KBS-a".

Kurti je, tokom posete kasarni tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Prištini, rekao da je Priština u poslednje četiri godine investirala više od 430 miliona evra u naoružanje i drugu opremu, prenose prištinski mediji.

Američki helikoprter "blek hok" Foto: Reuters

- Posebno treba istaći protivtenkovski sistem "džavelin" od SAD, a u procesu smo prijema helikoptera "blek hok", i ovo je trenutak kada treba da se zahvalimo našim saveznicima, NATO, posebno SAD, koje su uz nas i opremom, oružjem i municijom, ali i obukom. Obuka u inostranstvu se učetvorostručila, budžet za odbranu i bezbednost se utrostručio, a to je obaveza koju imamo prema odbrani naše domovine - zaključio je Kurti, a prenosi Kosovoonline.

Osmani je iz kasarne "Adem Jašari" poručila da je "vojska Kosova dostojan i ponosan naslednik OVK", a Kurti je istakao da je više od 430 miliona evra uloženo u naoružanje i opremu i zahvalio SAD na podršci.

Osmani i Kurti obilaze snage KBS Foto: Printscreen Kosovo online

- Srećan dan naše vojske. Danas je dan ponosa za sve ljude Kosova. To je dan ponosa jer je naša vojska danas dostojan i ponosan naslednik Oslobodilačke vojske Kosova, dečaka i devojaka koji su postavili temelje naše vojske, a ovi dečaci i devojke koje danas vidite čine nas ponosnim ne samo unutar zemlje, već i gde god da služe, na akademiji, u različitim zemljama sveta gde studiraju u savezničkim zemljama, ali i u operacijama za mir i stabilnost u različitim zemljama sveta gde služe rame uz rame sa saveznicima - rekla je Osmani i dodala da "KBS svakim danom postaje sve jači".

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, podsetimo, KFOR je jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno bivše tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji takozvanih KBS u vojsku.

Inače, "blek hok" je višenamenski transportno-borbeni helikopter koji u regionu poseduje još Hrvatska.