Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana, udario je pesnicom ženu ispred Narodne skupštine, a sada je otkriveno da, osim što se iživljava na slabijima, udara i na zemlju u kojoj živi i radi! On je pre pet godina na društvenoj mreži Iks branio ni manje ni više nego teroristu OVK Adema Jašarija!

"Koji je to zločin počinio Adem Jašari? Gde? Nikada nisam čuo da Jašarija bilo ko optužuje za zločine, ubijanje civila ili slično. On jeste prvi komandant OVK, ali niti je naređivao, niti je činio zločine", napisao je Radovanović, pa obrisao tvit, ali ostali su dokazi.

Podrška opozicije

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da Radovanović ima srbomrzački stav kao i većina opozicije.

- To govori o njegovo neznanju, jer je Jašari odgovoran za zločine i nad Albancima i nad Srbima, a govori i o njegovom izrazito srbomrzačkom stavu. Pokazuje da ga srpske žrtve ne interesuju - jasan je Graovac.

On dodaje i da postoji mogućnost da Radovanović ima i neke šefove spolja koji žele da aboliraju OVK i odgovornost prebace na Srbe, a da on u takvoj kampanji učestvuje.

- Deo naše opozicije podržava te stavove, oni imaju narativ da je Srbija za sve kriva i odgovorna i da treba da snosi posledice. To je posledica toga što usaglašavaju stavove sa zapadnim centrima moći jer od njih očekuju podršku da ih instaliraju na vlast, pošto putem izbora s takvim stavovima neće dobiti podršku građana - zaključuje Graovac.

Žrtve i Albanci

Adem Jašari je jedan od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), terorističke paravojne formacije Albanaca koja se borila za otcepljenje Kosova i Metohije od Savezne Republike Jugoslavije tokom devedesetih. Od 1992. do 1997. godine grupa Adema Jašarija bila je glavni nosilac terora na Kosovu i Metohiji. Žrtve ovih zlikovaca bili su uglavnom Srbi, ali i pripadnici drugih naroda - uključujući Albance, ukoliko se nisu slagali s njegovim krvavim "rešenjima" albanskog pitanja na Kosmetu.

Specijalne policijske snage likvidirale su ga 1998. godine u Drenici.