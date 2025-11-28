Slušaj vest

Opozicija je u sredu, u očigledno izrežiranoj akciji izazivanja nasilja ispred Skupštine Srbije, zapravo pokušala da iz opšte letargije, koja je zavladala blokaderskim pokretom, izvuče korist za sebe i zauzme mesto prve violine protesta i blokada!

Svedoci samo da je prestojavanje među blokadarima sve otvorenije, pa ga ima i na ulicama, ali i društvenim mrežama, po zborovima i plenumima, pa i u poslaničkim klupama. U nedostatku programa i plana o tome šta dalje, blokaderi su otišli na teren borbe za prevlast u kanalisanju preostale energije koja nekome od njih može doneti političku korist na sledećim izborima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pljuštale uvrede

Sukobi su evidentni i unutar opozicije, pa je i poslednja nasilna epizoda, u kojoj su glavni akteri bili opozicioni poslanici, bila povod za novu turu žestokog vređanja između kopredsednika stranke Zajedno Nebojša Zelenovića i poslanika Narodnog pokreta Srbije Đorđa Stankovića. Komentarišući incidente, Zelenović je poslanicima opozicije poručio da su "smešni".

- Još samo da Miloš Jovanović opet baci dimne bombe u boji i eto kontrolisane obojene revolucije - part 2. Smešni ste - napisao je on na Iksu.

Vrlo brzo je usledio brutalan odgovor Stankovića:

- Sramoto jedna!

U komentarima se nadovezao i Nebojša Kojić, član GO DS.

- Otvarali ste šampanjac pre godinu dana, posle drugog kruga izbora za predsednika DS. Ima indicija da su neki iz vaše stranke pomagali da ne bude kvorum za sednicu GO DS, kako bi ušla u stanje prinudne uprave. Je l' te je zbog toga bar malo sramota? Admiral je osoba ograničenih sposobnosti - poručio je on u odgovoru.

Politički analitičar Aleksa Grubešić kaže za Kurir da je bilo i te kako vidljivo da se opozicija osećala ugroženo, posebno od takozvane studentske liste koju blokaderi nameravaju da kandiduju na izborima.

Aleksa Grubešić Foto: Kurir Televizija

- Očigledna je bila težnja da se preuzme primat opoziciji koja se sad pokušava da se vrati u igru. Zato se sada više vodi borba ko će biti glavna opozicija nego da li će vlast biti preispitana i da li će uspeti da sruše vlast. Ovi poslanici koji su u sredu želeli incidente su verovatno zabrinuti za svoju budućnost i posegnuli su za ovim akcijama. Takođe je to na neki način i pokušaj da se ukloni kamp u Pionirskom parku i ispred Skupštine, kako bi oni bili ti koji će zauzeti taj prostor. To je ta strategija Majdana kao u Kijevu, da oni formiraju svoj park ispred skupštine odakle će biti centar delovanja. To je ono što su oni hteli i ranije, pre nego što su ih predupredili studenti koji žele da uče i građani koji su protiv blokada - smatra Grubešić.

On je ocenio da će prestrojavanja među blokaderima biti sve više kako se približavaju izbori.

- Još se ne zna ko će da preuzme sve to i u toku je borba za primat. Sada vidimo raslojavanje zato što postoje borbe unutar studentskog pokreta, zborova, opozicije... Treba da se iskristališu pojedinci, ali i sa kakvom političkom platformom i programom će se ići. Mislim da je nacionalna opozicija u tom smislu poražena i da je borba između prozapadnih struktura. Dakle, evidentno je da postoje sukobi, da nema složnosti oko nastupa i da postoje neki koji ne žele da ih vide zajedno u istoj koloni. Videćemo u narednim mesecima, kako se budu bližili izbori, biće sve ogoljenije - zaključuje Grubešić.

Druga faza

Politički filozof Dragoljub Kojčić u poslednjim incidentima ispred parlamenta vidi prelazak u drugu fazu u kojoj su blokaderi još radikalniji.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija