Sednica Kolegijuma ministra odbrane, kojom je rukovodio ministar Bratislav Gašić, održana je danas u Beogradu.

Članovi Kolegijuma informisali su ministra odbrane o stepenu realizacije zadataka iz svojih nadležnosti.

Na sednici su razmatrani planovi za razvoj infrastrukturnih projekata koji doprinose daljem poboljšanju uslova života i rada pripadnika Vojske Srbije, stepen realizacije finansijskog plana, kao i prioriteti u radu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

jov_0272_1764236466.jpg
Sednica Foto: Ministarstvo odbrane

Na Kolegijumu je istaknuto da je Vojska Srbije spremna da realizuje sve zadatke usmerene na očuvanje mira, bezbednosti i suvereniteta naše zemlje.

