Ministar unutrašnjih poslova Srbije srdačno dočekao predsednika strane zemlje i to zbog tradicionalanih i prijateljskih odnosa
Politika
IVICA DAČIĆ NA AERODROMU "NIKOLA TESLA" DOČEKAO PREDSEDNIKA DEMOKRATSKE REPUBLIKE KONGO: Poseta unapređenih prijateljskih odnosa dve zemlje!
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu gde je naveo da je dočekao predsednika Demokratske Republike Kongo.
- Čast mi je što sam imao priliku da na aerodromu "Nikola Tesla" dočekam predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, kojem sam poželeo dobrodošlicu u Beograd. Uveren sam da će ova poseta dati novi zamah u unapređenju tradicionalno prijateljskih odnosa naših zemalja - piše u objavi na profilu ministra policije Ivice Dačića, na kome je objavljene i fotografije srdačnog dočeka.
