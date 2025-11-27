Ivica Dačić , ministar unutrašnjih poslova Srbije oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu gde je naveo da je dočekao predsednika Demokratske Republike Kongo .

- Čast mi je što sam imao priliku da na aerodromu "Nikola Tesla" dočekam predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, kojem sam poželeo dobrodošlicu u Beograd. Uveren sam da će ova poseta dati novi zamah u unapređenju tradicionalno prijateljskih odnosa naših zemalja - piše u objavi na profilu ministra policije Ivice Dačića, na kome je objavljene i fotografije srdačnog dočeka.