SRBIJA OBEZBEĐUJE POSAO ZA DIPLOMCE! Naša zemlja na 9. mestu svetske liste po dobijanju zaposlenja nakon završenog fakulteta
Srbija se našla među deset na svetu po "zapošljivosti" nakon završetka Univerziteta u Beogradu.
To znači da je u svetskom vrhu u kategoriji zapošljavanja svršenih diplomaca.
Dakle, država obezbeđuje posao za ogroman broj onih koji završe fakultete.
Beogradski univerzitet se našao na visokom devetom mestu.
U Srbiji, dakle, ima posla za diplomce u 2026. godini.
