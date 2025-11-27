Slušaj vest

Srbija se našla među deset na svetu po "zapošljivosti" nakon završetka Univerziteta u Beogradu.

To znači da je u svetskom vrhu u kategoriji zapošljavanja svršenih diplomaca.

Dakle, država obezbeđuje posao za ogroman broj onih koji završe fakultete.

Beogradski univerzitet se našao na visokom devetom mestu.

Screenshot 2025-11-27 185112.jpg
Foto: Printscreen/Linkedin

U Srbiji, dakle, ima posla za diplomce u 2026. godini.

Ne propustitePolitikaNAŠA NAJVEĆA ŠANSA: Atanacković o potvrdi iz Mađarske da MOL pregovara o kupovini ruskog udela u NIS
untitled3.jpg
PolitikaVUČIĆ SUTRA SA PREDSEDNIKOM KONGA: U planu potpisivanje bilateralnih dokumenata
IMG-20251015-WA0100.jpg
Politika"DOLOVAC I NENADIĆ JEDINI KOJI VRŠE NEPRIMEREN UTICAJ!" Oglasio se Uglješa Mrdić: "Grupa tužilaca progoni ljude samo jer su iz SNS"
Zagorka Dolovac Mladen Nenadić
PolitikaNEMA SKRIVANJA OD SVOG NARODA: Ministar Glišić: Završeni radovi na izgradnji cevovoda na teritoriji opštine Mionica
Screenshot 2025-11-27 141702.jpg