Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban bili su na ručku u Vinariji Zvonko Bogdan.

"Sa Viktorom Orbanom sam nastavio razgovore u Vinariji Zvonko Bogdan, ambijentu koji najbolje oslikava Vojvodinu", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

"U prijatnoj atmosferi smo razgovarali o zajedničkim projektima, budućnosti naših odnosa i svemu što zajedno gradimo već godinama. Uveren sam da će stabilno i iskreno partnerstvo i prijateljstvo Srbije i Mađarske nastaviti da donosi dobrobit našim narodima i čitavom regionu".