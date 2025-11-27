TRIBINA "ALEKSANDAR VUČIĆ - NAJBOLJE ZA SEČANJ" U ISTOIMENOM GRADU Atmosfera vesela, građani POSLALI VAŽNU PORUKU PREDSEDNIKU! (VIDEO)
Večeras se u naselju Krajišnik, u Sečnju održava tribina liste "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj".
Lokalni izbori u nedelju, 30. novembra održaće se u Mionici, Negotinu i Sečnju. Građani će u ovim opštinama odlučivati između 15 izbornih lista.
Građani su se okupili u velikom broju kako bi pozdravili šefa poslaničke grupe SNS-a Milenka Jovanova i predsednika Vlade Srbije Đuru Macuta.
Pre dolaska visokih državnih funkcionera u selu Krajišnik čula se narodna muzika, a na ražnju se vrteo vo kako bi svi gosti bili počašćeni na pravi, domaćinski način.
"Živeo Vučić i živela Srbija!"
- Biće pobeda najubedljivija do sada, da znate. Živeo Vučić i živela Srbija - poručila je jedna gospođa iz Sečnja.
- Dosta je razaranja naše zemlje - poručila je druga.
Predsednik Vučić u Sečnju
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je opštinu Sečanj u nedelju 23. novembra.
Kurir.rs/Novosti