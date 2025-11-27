Slušaj vest

Večeras se u naselju Krajišnik, u Sečnju održava tribina liste "Aleksandar Vučić - najbolje za Sečanj". 

Lokalni izbori u nedelju, 30. novembra održaće se u Mionici, Negotinu i Sečnju. Građani će u ovim opštinama odlučivati između 15 izbornih lista.

Građani su se okupili u velikom broju kako bi pozdravili šefa poslaničke grupe SNS-a Milenka Jovanova i predsednika Vlade Srbije Đuru Macuta.

Tribina SNS u Sečnju Foto: Printscreen

Pre dolaska visokih državnih funkcionera u selu Krajišnik čula se narodna muzika, a na ražnju se vrteo vo kako bi svi gosti bili počašćeni na pravi, domaćinski način.

"Živeo Vučić i živela Srbija!"

- Biće pobeda najubedljivija do sada, da znate. Živeo Vučić i živela Srbija - poručila je jedna gospođa iz Sečnja. 

- Dosta je razaranja naše zemlje - poručila je druga. 

Predsednik Vučić u Sečnju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je opštinu Sečanj u nedelju 23. novembra.

Aleksandar Vučić u Sečnju, 23. novembra Foto: Pink

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteDruštvoČotrić i Jugović o izborima 30. novembra: Poziv građanima da u tri opštine glasaju za kandidate SNS
Glasačka kutija
Politika"PREDSEDNIČE, JA IMAM NEŠTO ZA VAS!" Hit-snimak koji se prepričava! Naišao Vučić, a gospođa njemu ovako: Čula sam na televiziji da ste rekli..."(VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"PROMENILI SMO LICE SRBIJE, TO NIKADA NE BISMO MOGLI BEZ VAS" Vučić objavio snimak nakon posete Sečnju: Ovo je slobodarski, junački kraj! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaNIKADA NAŠU OTADŽBINU NEĆEMO DATI NA TACNI! Vučić poručio narodu u selu Jaša Tomić: Hoćemo svoju politiku, da nam niko sa strane ne određuje
Screenshot 2025-11-23 154037.png