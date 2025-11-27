Slušaj vest

NIS nije samo kompanija, već stub sistema koji utiče na cene goriva, snabdevanje, privredu i svakodnevni život građana. Zato ne govorimo samo o pravnim i ekonomskim modelima, već o realnim posledicama koje građani mogu osetiti već sutra. Prodaja ili nacionalizacija, prelazna rešenja i svi rizici koje svaka opcija nosi uticaće najviše na Srbiju.

Gosti "Usijanja" na Kurir televiziji koju su detaljno analizirali šta bi dostupne opcije donele i odnele našoj zemlji bili su Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost, prof. Ilija Kajtez, dekan Fakulteta za političke studije i Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Pre tri dana rafinerija Pančevo je ušla u režim tihog hoda, a većina ljudi ne razume u potpunosti šta ro znači, ali je važno da se istakne da rafinerija ne sme da stane i da je jako teško kada tako ogromna mašinerija stane. Ona mora da ima tehnički minimum rada i mi taj tihi hod ispunjavamo još jedan dan. Tada kreće gašenje rafinerije, pa je Kajtez obrazložio kakvi rizici tu postoje.

- Moguće je da Rusi znaju nešto, što mi ne znamo i moguće je da dogovori Amerike i Rusije, a vezani za sukob u Ukrajini, mogu da podrazumevaju, u tim novim odnosima, da Rusi ne moraju da prodaju udeo u NIS. Ako dođe do deeskalacije, moguće je da to znaju i čekaju. Uveren sam da su stvari definisane na Aljasci i da se sada prave fina podešavanja, dakle usponi i padovi, kako bi obe strane svoje pozicije poboljšali. Meni intuicija govori to da rusko ćutanje može da ide na ovu opciju. Ako ta opcija ne bude, Rusi će da prodaju. Hrvati najavljuju da ćemo dobiti tu dozvolu, a JANAF-u to odgovara zbog uzimanja određenih svota novca za protok nafte. Mi 50 dana nismo dobili kap nafte, a sistem funkcioniše zahvaljujući predsedniku Vučića. Videćemo, daće Bog da sutra dobijemo tu dozvolu - započeo je Kajtez.

Đurić se osvrnuo na poziciju Amerike i Rusije, pa je obrazložio zbog čega se Rusima ne žuri oko ove situacije, a izneo je i tvrdnju da licenca ne bi trebalo da nas raduje u smislu da je tada sve rešeno jer bi nam ona poslužila samo u svrsi kupovine vremena.

- Rusima se ne žuri, kada govorimo o ekonomskom benefitu, njima to od NIS nije preteran, već minimalan, ovde je bitnija politička prisutnost. Rusi ni od prodaje ne mogu da dobiju sredstva jer će ona biti zamrznuta do podizanja sankcija. Rusi nemaju benefit od prodaje NIS. Sa druge strane, ni Amerikancima se ne žuri. Jedino se nama žuri. Mi ne smemo da zaboravilo da sankcije nisu aktivne od pre 50 dana, već od prošlog decembra. Ako tada nismo uspeli da se dogovorimo sa Rusima, zašto mislimo da će do toga doći za 50 dana. Zašto ne postoji ni okvirni dogovor, zašto nema pet kupaca koji su predloženi, pa neka budu odbijeni od strane Amerike. Ova licenca nije rešenje, već kupovina vremena - rekao je Đurić.

Obrknežev se osvrnuo na to što za manje od 24 sata naša rafinerija u Pančevu prestaje sa radom, pa je izneo analizu celokupne tenzije oko ove situacije.

- Izlazimo iz tog tihog rada, a veoma sam optimističan i mislim da će licenca doći u toku sutrašnjeg dana i da će ona biti pozitivna. Što se Rusa tiče, oni su bili uspavani mesecima, odnosno nisu ozbiljno shvatili samu situaciju jer se iz meseca u mesec produžavala licenca za njihov rad i mislili su da neće doći do ovog momenta. U prethodnih mesec dana oni zaista rade na pronalaženju rešenja postojećeg problema, ali postoji problem OFAK koji im nije dao licencu i tu jeste taj čvor. Nadam se da ćemo ga odvezati. Najbitniji je stav Republike Srbije, Vučić je jasno naglasio da ako stigne ili ne stigne odobrenje, ruska strana ima 50 dana da nađe kupca njihovog udela u NIS. Toliko dana je dovoljan period, ako uzmemo sve ovo vreme koje je prošlo do sada. Meni je žao što ta treća strana nije prva, odnosno Srbija, pa da se u tom tonu pronađu različita rešenja. Ukoliko se ne produži licenca, ovih 50 dana će biti ozbiljan trošak za Republiku Srbije i to može dovesti do problema - rekao je Obrknežev.

