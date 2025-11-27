Slušaj vest

Dopisnik Newsmax Balkans iz Vašingtona Ognjen Medić prisustvovao je neformalnoj večeri na Floridi na kojoj se centralni gost bio predsednik SAD Donald Tramp.

"Prisustvovao sam toj večeri na poziv vlasnika Newsmaxa Krisa Rudija, i ono što mogu odmah da kažem jeste da predsednik Donald Tramp i u neformalnom okruženju, čak i kada je okružen najbližim prijateljima, očigledno radi punim intenzitetom", rekao je Medić, koji se javio iz SAD.

Tokom večeri, kako je dodao, Donald Tramp praktično nije ispuštao telefon iz ruku.

"Stalno je bio u komunikaciji sa svojim timom i zvaničnicima, i upravo to govori koliko su pregovori o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini trenutno visoko na listi njegovih prioriteta", naveo je reporter.

Foto: Newsmax Balkans/Printscreen

Zanimljiv detalj koji je uspeo da sazna od ljudi iz njegovog okruženja jeste da predsednik spava svega tri sata po noći, što, kako kažu, postaje gotovo uobičajeno u trenucima kada vodi važne diplomatske procese.

"Tokom večeri, Kris Rudi me je predstavio predsedniku kao novinara Newsmax Balkans televizije iz Srbije, i Tramp je na pomen Srbije reagovao sa očiglednim oduševljenjem, što je za mene, moram priznati, bio poseban trenutak i nešto na šta sam veoma ponosan. Ljudi iz njegovog tima takođe dobro znaju da je Srbija evropska zemlja u kojoj Tramp uživa najveću podršku i popularnost, što se ovde očigledno dobro prati", istakao je Ognjen Medić.

Atmosfera na večeri je, kako je naveo, bila svečana, ali i vrlo radna. Tema Ukrajine dominirala je u svim razgovorima.

"Iz onoga što sam mogao da vidim i čujem, predsednik Tramp poslednjih dana značajno je pojačao diplomatske aktivnosti. Česti telefonski pozivi, brze konsultacije i insistiranje na detaljima pokazuju da želi da ubrza proces koji bi mogao da otvori prostor za novi mirovni okvir. Njegov tim je u intenzivnoj komunikaciji sa međunarodnim partnerima, i stiče se utisak da se radi na mogućem setu prvih koraka koji bi vodili ka smirivanju situacije na terenu", rekao je naš novinar.

Predsednik SAD će Dan zahvalnosti provesti u Mar-a-Lagu, sa najbližim saradnicima i porodicom. Biće to praznik u kojem se rad i privatni život gotovo stapaju, jer Tramp i tokom praznika, prema rečima njegovog tima, nastavlja da vodi ključne razgovore.

Foto: Alex Brandon/AP

Pucnjava kod Bele kuće

Sinoć je, međutim, snažno odjeknula vest o pucnjavi u Vašingtonu. Po reakcijama najbližih saradnika moglo se videti da je predsednika vest pogodila.

Tramp je rekao je da očekuje brzu i odlučnu reakciju federalnih službi, te da mu je prioritet da se odgovorni identifikuju i privedu pravdi što je pre moguće. Naglasio je da je svaki napad na nevine građane napad na bezbednost Sjedinjenih Država.

"U celini, utisak sa večeri jeste da predsednik Tramp istovremeno vodi dve ključne bitke - jednu na međunarodnom nivou, kada je reč o Ukrajini, i drugu - unutrašnju, vezanu za bezbednost nakon poslednjih događaja u Vašingtonu. Sve ukazuje na to da će predstojeći dani biti izuzetno važni za dalji razvoj diplomatskih aktivnosti, a Mar-a-Lago ostaje centralno mesto odakle Tramp koordinira ove procese", podvukao je novinar Newsmax Balkans Ognjen Medić.