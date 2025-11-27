Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razrešio je danas Volodimira Tolkača sa funkcije vanrednog ambasadora u Srbiji i na tu funkciju imenovao Oleksandra Litvinjenka. 

Zelenski je ukazom razrešio Tolkača sa dužnosti, prema saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu ukrajinskog predsednika.

U odvojenom saopštenju, navodi se da je Zelenski drugim ukazom na funkciju opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Republici Srbiji imenovao Litvinjenka.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić ranije ovog meseca posetila je Ukrajinu gde se sastala sa Zelenskim i zahvalila toj zemlji što ima nepokolebljiv stav kada je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i pitanja KiM.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaOGLASILA SE AMBASADA UKRAJINE: Naš stav o priznavanju Kosova ostaje nepromenjen
ms-epa-ukrainian-presidential-press-s.jpg
Lični stavAUTORSKI TEKST AMBASADORA UKRAJINE ZA KURIR! Volodimir Tolkač: Moramo zajednički stvoriti novu formulu mira
volodimir-tolkac-licni-stav--foto-nenad-kostic.jpg
PlanetaUKRAJINA ODLAŽE OFANZIVU! Ambasador: Zbog lošeg vremena ne možemo da koristimo tenkove i oklopna vozila
ambasador.jpg
PolitikaUKRAJINSKI AMBASADOR ZA KURIR TV: Zahvalni smo Srbiji na pomoći! Smeta nam jedino slovo "Z" koje možemo videti SVUDA (VIDEO)
a3306342-ambasadorvolodimirtolkac-edit.jpg