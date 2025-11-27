Zelenski je drugim ukazom na funkciju opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Republici Srbiji imenovao Litvinjenka
IMENOVAN NOVI AMBASADOR UKRAJINE U SRBIJI Volodimir Tolkač razrešen dužnosti, Zelenski na ovu funkciju postavio Oleksandra Litvinjenka
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razrešio je danas Volodimira Tolkača sa funkcije vanrednog ambasadora u Srbiji i na tu funkciju imenovao Oleksandra Litvinjenka.
Zelenski je ukazom razrešio Tolkača sa dužnosti, prema saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu ukrajinskog predsednika.
U odvojenom saopštenju, navodi se da je Zelenski drugim ukazom na funkciju opunomoćenog ambasadora Ukrajine u Republici Srbiji imenovao Litvinjenka.
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić ranije ovog meseca posetila je Ukrajinu gde se sastala sa Zelenskim i zahvalila toj zemlji što ima nepokolebljiv stav kada je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i pitanja KiM.
