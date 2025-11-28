Politika
SVEČANI DOČEK ISPRED "PALATE SRBIJA" U 10.30 SATI: Vučić danas sa predsednikom Konga, ovo je program posete
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od danas do 29. novembra, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Program posete
- 10.30 - Ceremonija svečanog dočeka ispred "Palate Srbija"
- 10.45 - Tête-à-tête sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba
- 11.15 - Plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Demokratske Republike Kongo predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom
- 12.00 - Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu predsednika Republike Srbije Alekdandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba
- 12.05 - Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba
