Beograd je ove nedelje ugostio visoku delegaciju jordanskog parlamenta, koja je tokom radne posete realizovala niz sastanaka sa srpskim zvaničnicima i relevantnim institucijama. Ključni cilj posete bio je da se na operativnom nivou upoznaju sa modelom kojim je Srbija u relativno kratkom roku izgradila novu generaciju saobraćajne i komunalne infrastrukture — uključujući auto-puteve, tunele, železničke koridore i kapitalne urbano-razvojne projekte.

Jordanska strana je pokazala posebno interesovanje za procese planiranja, finansijske aranžmane i mehanizme upravljanja projektima, a stručni timovi iz Srbije prezentovali su metodologiju koja je omogućila snažno ubrzanje realizacije investicija.

U fokusu razgovora našla se i inicijativa za uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Aman, koja bi u narednoj fazi mogla da postane ključna poluga za intenziviranje ekonomskih tokova, unapređenje poslovnih kontakata i rast broja turista u obe zemlje. Ocenjeno je da bi direktna konekcija generisala dodatnu vrednost i za kompanije iz sektora trgovine, logistike, hotelijerstva i kreativnih industrija.

Tokom boravka u Srbiji, delegacija je obišla više strateških projekata — od lokacija planiranih za EXPO, preko novog železničkog čvora u Beogradu, do kompleksa Beograd na vodi, gde su im prezentovani modeli javno-privatnog partnerstva i integrisanog urbanog razvoja.