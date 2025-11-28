Slušaj vest

Izborna tišina pred lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

Tokom izborne tišine zabranjeno je predstavljanje i promovisanje političkih partija, odnosno učesnika izbora, kao i bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.

Zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica koja 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objave procenu rezultata izbora, javno predstavljaju kandidate na izborima i njihove izborne programe i pozivaju birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

U Negotinu i Mionici u nedelju će biti održani redovni, a u Sečnju vanredni lokalni izbori.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova.

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta. Ukupan broj birača na teritoriji opštine Negotin je 35.617, a moći će da se glasa na 72 biračka mesta.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisana su 10.642 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta. Pravo glasa na lokalnim izborima u Sečnju ima 10.226 birača, a glasaće se na 17 biračkih mesta.