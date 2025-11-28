Slušaj vest

Blokaderi nastavljaju da šire laži! Naime, poslanica Zeleno-levog fronda Biljana Đorđević optužila je Vladimira Balaća, najboljeg studenta Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, da ju je napao.

Ovu dezinformaciju je brže-bolje preneo N1 Dragana Šolaka, za koji je izjavu dao Đorđe Pavićević, koji je takođe narodni poslanik. On je rekao da je "do incidenta došlo kada je Biljana Đorđević krenula kući i snimala nove instalacije koje se postavljaju oko Ćacilenda".

- Vladimir Balać, kvazi-student iz Novog Sada, koji je već poznat bio po incidentima, prišao je Biljani i počeo da je snima, da je prati na putu ka autobuskoj stanici gde je išla da sačeka prevoz. Pokazivao joj je da će biti zaklana ukoliko objavi snimke - naveo je on i dodao da su ljudi koji su bili u "Ćacilendu" nastavili da im prete nakon što je Đorđević otišla.

Međutim, evo šta je stvarno bilo: kako se vidi na snimku do kog je došao Kurir, Balać je rekao Biljani Đorđević da joj nije pretio, već da su njemu i kuću išarali, a da to niko od opozicionih poslanika nije osudio.

- Kada nas nazivaju ćacad, kada nas nazivaju ljudska stoka, ološ, goveda, tada vas nema da to osudite. A kada vama neko kaže istinu u lice, tada ste prvi da kukate na konferencijama za novinare kako ste vi ugroženi, proganjani, kako vas neko dira. Niko vas ne dira - rekao je Balać.