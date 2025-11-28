SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici nastavili raspravu o amandmanima na predložene zakone
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na zakone koji su na dnevnom redu, a među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.
Sednica nastavljena raspravom o amandmanima
Nešto posle 10 časova nastavljena je sednica Narodne skupštine.
Sednici prisustvuje 105 poslanika, a predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nastavljena je rasprava o predloženim amandmanima.
Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima na predložene zakone.
Na dnevnom redu je 58 tačaka, a pored Predloga zakona o budžeta i izmene poreskih zakona, razmatraće i amandmane na set zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o udžbenicima i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.
Poslanici će tokom sednice treba da razmotre u pojedinostima i izmene Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o upravljanju otpadom kao i ostale zakonske predloge.