Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na zakone koji su na dnevnom redu, a među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Sednica nastavljena raspravom o amandmanima

Nešto posle 10 časova nastavljena je sednica Narodne skupštine.

Sednici prisustvuje 105 poslanika, a predsedava predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nastavljena je rasprava o predloženim amandmanima.

Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda i počeli raspravu o amandmanima na predložene zakone.

Na dnevnom redu je 58 tačaka, a pored Predloga zakona o budžeta i izmene poreskih zakona, razmatraće i amandmane na set zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o udžbenicima i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.