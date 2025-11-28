Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da je uveren da će se pronaći rešenje za nastavak rada Naftne industrije Srbije i dodao da je država predvidela i dodatni novac ako bude imala razlog da interveniše i reši to pitanje.

- Vi odvojite neku sumu ako bude bilo potrebe da se rebalansom doda još, dodaće se, nije sporno ili da se interveniše iz budžetske rezerve, a ako bude manje, onda će ostati više novca u budžetu. Neki novac morate da odvojite. Otprilike ste neku procenu stavili na sto, rekli, u redu, evo, mi ćemo dodavati toliko, možda to bude više, možda bude manje, ukoliko bude bilo više intervenisaćemo i dodaćemo novca - rekao je Glišić gostujući na TV K1.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše to što je u parlamentu podnet amandman na Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu kojim se predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara, što je približno 1,4 milijarde evra za obezbeđenje energetske sigurnosti i stabilnosti.

Glišić je kazao da ako se ne potroši taj novac da će biti vraćen Ministarstvu finansija da se raspodeli tamo gde najviše treba i napomenuo da su to više tehničke stvari.