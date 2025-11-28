Slušaj vest

Deo političke scene u Srbiji sve više ključa, i to ne na relaciji vlast - opozicija, već unutar samih blokaderskih redova. Nasilje ispred Narodne skupštine pre dva dana i reakcije koje su usledile nakon toga otvorile su pitanja - ko vodi igru, ko pokušava da preuzme primat i šta se zapravo krije iza koordinisanih akcija?

I dok jedni tvrde da je reč o pokušaju očuvanja političkog opstanka, drugi upozoravaju na prelazak u radikalniju fazu pritisaka u kojoj se cilja na destabilizaciju i izazivanje građanskih sukoba. Uz to, čini se da sada postaje sasvim jasno da borba unutar dela opozicije postaje mnogo jača od one protiv vlasti.

O ovoj temi govorili su gosti Kurirt televizije: Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i novinar Uroš Piper:

Uroš Piper Foto: Kurir Televizija

- Ovaj rat traje više meseci a on će biti intenziviran, kako se budemo približavali izborima. Oni su svi svesni da na sledećim izborima nemaju šansu da smene vlast. A sledeći parlamentarni izbori će biti borba za to ko će biti sledeća opozicija, odnosno ko će zauzeti poslanička mesta - kaže novinar Uroš Piper i dodaje:

- Dok je studentsko blokadski pokret bio u svom naponu snage, izgledalo je kao da svi treba da im se potčine, mislim na opozicione stranke. Međutim, videli su da blokaderski pokret nije postigao nikakav rezultat. Opozicione stranke su tada razmišljale zbog čega bi izvršile eutanaziju, odnosno zbog čega bi sve predali studentskoj listi za koju ne znaju kakav će program voditi. Prosek godina na studentskoj listi je 63 godine. Udaraće jedni na druge. A incident ispred Skupštine se dogodio kako bi oni povukli pažnju na sebe.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Juriš na šatore

Ovom spisku međusobnih salvi uvreda, treba dodati i poslednju nasilnu epizodu u kojoj su glavne aktere bili opozicioni poslanici ispred Narodne skupštine Srbije.

- Izveli su jedan donkihotovski juriš na šatore, u kojima je Uglješa sa svojim saborcima štrajkovao glađu. Junački su napali jednu ženu, koristili su pesnice. Srećom, pala je na šatore, zamislite da je pala niz stepenice. Ta muka doveka će živeti. To su huligani, ekstremisti sa fašističkom ideologijom. Pre toga su boravili u Skupštini poslanici iz partije "Zelenih" iz nemačkog parlamenta - kaže Drecun i dodaje:

- Glavna stvar koju su rekli kada su se sreli sa ovima iz Zeleno-levog fronta bila je vezana za šatore. Nekome iz Nemačke sada mnogo smetaju šatori. Da nisu možda dogovarali taj juriš? Nemaju nikakve argumente ni ideju da pridobiju građane. Godinu dana su razarali Srbiju, a uprkos svim problemima imamo rast BDP-a. Samo mogu da se svađaju, urlaju i prave incidente.

Sukob opozicije i blokadera

Sve veća nervoza dolazi i otuda što su blokaderi konačno otvoreno prešli na teren dnevne politike, čime se deo opozicije očigledno osetio ugroženim, a posebno ugrožen od tzv. studentske liste, koju blokaderi nameravaju da kandiduju na izborima. Mrdić kaže da je deo opozicije u panici i sukobu sa blokaderima, te da imaju naloge od spoljnih centara moći koji su nezadovoljni jer nije uspela revolucija "Majdan 2".

Uglješa Mrdić Foto: Kurir Televizija

- Nervoza je velika jer opozicija nema plan i program. Sada su u panici i primenjuju različite ekstremne metode. Razlog za moj štrajk glađu je upravo nereagovanje tužilaštva na moju krivičnu prijavu o odgovornosti za pad nadstrešnice. Zbog pada nadstrešnice, blokaderi i opozicionari su krenuli na proteste. Moja prijava sadrži istinu o padu nadstrešnice i odgovornosti. Najodgovorniji su oni koji su organizatori blokada. Kada se sve to otkrije, otkriće se i delovanje Zagorke Dolovac, Mladena Nenadića, Đokića i Bojovića - kaže Mrdić i dodaje:

- To su oni koji žele da sprovedu obojenu revoluciju. Dok sam ja sa pet ratnih heroja štrajkovao glađu 10 noći i 11 dana u šatorima, kad su bile sednice, bez problema su svi poslanici prolazili pored nas i ulazili u Skupštinu Srbije. Ništa im to nije ometalo ulaz. Oni uz pomoć oružja hoće da izazovu krvoproliće. Mašu kleštima i noževima, to je njihova politika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs