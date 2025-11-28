Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa specijalnim izaslanikom za migracije Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske Nikolajem Petersenom, trenutno angažovanim na pitanjima migracija, azila i primene Evropske konvencije o ljudskim pravima u okviru Saveta Evrope.

Ana Brnabić je istakla posvećenost naše zemlje Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i nezavisnosti Evropskog suda za ljudska prava. Podsetila je, takođe, da je kao članica Saveta Evrope i država kandidat Srbija svesna da poštovanje Konvencije i izvršavanje presuda predstavlja temelj njenog kredibiliteta.

Izrazila je razumevanje potrebe država da vode dijalog o balansu između zaštite ljudskih prava i sposobnosti države da štiti javni poredak i bezbednost, posebno u slučajevima teških krivičnih dela i izazova savremenih migracija i rekla da je Srbija spremna da podeli svoja iskustva u primeni Konvencije, reformama u oblasti vladavine prava i migracija, kao i u procesu usklađivanja sa evropskim standardima u okviru Poglavlja 23.

Na sastanku je naznačen nastavak dobrog dijaloga sa Danskom i da ovaj sastanak predstavlja nastavak otvorenog dijaloga, kao i priliku da dodatno ojačamo bilateralnu saradnju dve zemlje u oblasti prava, ljudskih prava i evropskih integracija.