SRBIJA POSVEĆENA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA: Ana Brnabić se sastala sa specijalnim izaslanikom za migracije Kraljevine Danske!
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa specijalnim izaslanikom za migracije Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske Nikolajem Petersenom, trenutno angažovanim na pitanjima migracija, azila i primene Evropske konvencije o ljudskim pravima u okviru Saveta Evrope.
Ana Brnabić je istakla posvećenost naše zemlje Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i nezavisnosti Evropskog suda za ljudska prava. Podsetila je, takođe, da je kao članica Saveta Evrope i država kandidat Srbija svesna da poštovanje Konvencije i izvršavanje presuda predstavlja temelj njenog kredibiliteta.
Izrazila je razumevanje potrebe država da vode dijalog o balansu između zaštite ljudskih prava i sposobnosti države da štiti javni poredak i bezbednost, posebno u slučajevima teških krivičnih dela i izazova savremenih migracija i rekla da je Srbija spremna da podeli svoja iskustva u primeni Konvencije, reformama u oblasti vladavine prava i migracija, kao i u procesu usklađivanja sa evropskim standardima u okviru Poglavlja 23.
Na sastanku je naznačen nastavak dobrog dijaloga sa Danskom i da ovaj sastanak predstavlja nastavak otvorenog dijaloga, kao i priliku da dodatno ojačamo bilateralnu saradnju dve zemlje u oblasti prava, ljudskih prava i evropskih integracija.
