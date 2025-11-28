Slušaj vest

Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik TV PRVA za Crnu Goru i osnivač portala BORBA, objavio je autorski tekst o tome kako je predsednik Srbije "Aleksandar Vučić balkanski univerzalni krivac", koji prenosimo u celosti.

Na Balkanu postoji samo jedan zakon, koji nadživljava sve ustave, sve vlade, sve režime i sve političke cikluse: ako se nešto ružno desi — kriv je Aleksandar Vučić.

I tu prestaje svaka rasprava.

Nema potrebe za analizama, činjenicama, logikom ili geografijom. Dovoljno je da se dogodi bilo šta — baš bilo šta — i odmah se zna ko je „glavni i odgovorni“.

Prevara u planinskom selu? Kriv je Vučić.

Negdje u brdima Crne Gore, u selu gdje ni mobilni signal ne dolazi bez izvinjenja, žena prevarila muža. Muž šokiran. Familija u vanrednom stanju.

I odmah stiže analiza:

„E, to ti je sve Vučić kriv što te žena prevarila.“

Jer kako bi žena mogla sama da odluči bilo šta? Na Balkanu je valjda i nevera geopolitičko pitanje.

Tuča na Starom aerodromu. Pogodi ko je kriv?

Prvi minut utakmice, igrači još traže centar terena, a već dvojica proleću preko betona.

Sudija beži, publika ne zna ko s kim ratuje. A internet već presudio:

„Vučić stoji iza ovoga.“

Jer, prema balkanskoj logici, pre 2012. godine niko nikada nije udario nikoga.

Prema najnovijoj balkanskoj „analitici“, Aleksandar Vučić više ne upravlja samo politikom, ekonomijom, klimom, migracijama, ljubavnim aferama po selima i položajem međa — nego od skora i VAR sobom.

Da, dobro ste čuli.

Najnovija teorija kaže da Vučić, čim se lopta približi šesnaestercu, navlači slušalice, pali instant-laptop i — klik — poništava gol.

Gol Zvezde? Vučić priznao.

Gol Partizana? Vučić poništio.

Jer očigledno, po toj balkanskoj matematici, čim gol padne — ništa nije slučajno.

Ako je regularan — Vučić ga je pustio.

Ako je poništen — Vučić ga je ukinuo.

Ako je ofsajd — Vučić je pomerio liniju.

Ako je penal — Vučić ga je dosudio.

Ako nije penal — Vučić ga je ukinuo.

Komšija pomerio među u Srbiji? Zna se ko je kriv-Vučić!

Dve porodice se svađaju oko jednog oraha već 40 godina. Onaj pomeri kamen. Ovaj drugi ga vrati. Treći komentariše.

A eksperti zaključuju:

„To je sve organizovano.“

Naravno — iz Beograda.

Hrvat vozio 190 na autoputu i priveden? Pa naravno, kriv je Vučić.

Čovek stisnuo gas kao da juri „Formulu 1“, policija ga zaustavila za tri sekunde.

I šta kaže regionalni internet?

„Vučić je kriv.“

Kako, čime, zašto — nevažno. Balkanu logika nije potrebna. Potrebno je samo ime.

Mašinovođa u Bosni zakasnio na posao? Pa ko bi drugi bio kriv nego Vučić.

Voz stoji, putnici živčani, dispečer puca po šavovima. Mašinovođa stiže 40 minuta kasnije, punog stomaka.

Ali krivac je već identifikovan:

„Uspavao ga Vučić.“

Severna Koreja može da uči od Balkana kako se sve može objasniti jednom rečenicom.

Balkan bi bio nepravedan ako bi obuhvatio samo lokalne probleme. Jer u poslednjoj fazi teorije — krivac je globalan.

Na primer:

Globalno zagrevanje? Naravno, kriv je Vučić.

Zaboravite ugljen-dioksid, naftu, plastiku i industrijsku revoluciju — sve je to mala škola. Pravo rešenje je već objašnjeno u komentarima ispod vesti sa 12 lajkova.

Topljenje glečera?

Pa jasno — ko drugi.

Ande, Himalaji, Aljaska — sve navodno reaguje na političku klimu Balkana. Led se topi, jer valjda nema izbora.

Prekid wi-fi u tunelu. Kriv je Vučić!

Ko da nije jasno.

Ako izgubiš signal u tunelu kod Čačka, u tunelu kod Podgorice ili u tunelu kod Zagreba ili Sarajeva — logično je ko je kriv.

Jer kako da signal radi kad postoji „Beograd“, zar ne?

Svet se muči sa komplikovanim objašnjenjima, grafikama, analizama i modelima. Balkan – ne.

Balkan je postigao civilizacijski maksimum:

jedan krivac, beskrajna primena.

Zbog toga više ne treba meteorologija, geodezija, psihologija, medicina, saobraćajna policija, klimatologija ni energija.

Dovoljno je reći:

„Kriv je Vučić.“

I problem je riješen.