PREDSEDNIK KONGA ZAHVALIO SE PREDSEDNIKU SRBIJE: Vučić drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta Konga
Predsednik Demokratske Republike Kongo Feliks Antoan Čisekedi Čilombo izjavio je danas, posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je razgovarano o saradnji u više oblasti i zahvalio Vučiću što podržava suverenitet i teritorijalni integritet Demokratske Republike Kongo.
- Želim u ime svoje delegacije, svoje supruge i svoje lično ime da iskažem veliko hvala predsedniku Vučiću, i da iskažem svoju veliku podršku srpskom narodu za svakakve izazove sa kojima se sreću. Takođe ih ohrabrujemo i želimo da ih delimo sa njima. Mislim da je predsednik obuhvatio sve o čemu smo razgovarali. Predsednik je ponovo iskazao svoju podršku i to da drži do suvereniteta i teritorijalnog integriteta DR Konga. Moja zemlja je žrtva nepravedne i varvarske agresije od strane Ruande, i to što se osećamo podržani tokom takvih izazova predstavlja i podršku i utehu koju osećamo u sebi.
- Hvala predsedniku Vučiću na tome. Mi smo dotakli više tema koje počinju sa bezbednošću i odbranom, idu do sektora poljoprivrede. Govorili smo o obrazovanju, zdravstvu... Za mene je ovo trenutak sreće, radosto, što se nalazim ovde i što mogu da razgovaram o tim temama. Imaćemo zajedničku večeru, imaćemo mogućnosti da još više i dublje razgovaramo o ovim temama. Želim da zahvalim još jednom na toplom prijamu i uvek se osećam kao kod kuće kada dođem u Beograd, obećavam da ću dolaziti češće, kao što ste me pozvali - rekao je predsednik Konga.