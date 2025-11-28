Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Demokratska Republika Kongo može da postane neka vrsta podsaharskog haba za saradnju Srbije sa drugim zemljama i dodao da dve zemlje mogu ga razmene talente u oblasti digitalne transformacije i IKT sektora.

- Možemo mnogo toga zajednički da uradimo u sferi softvera, IKT, modernih tehnologija. Verujem da možemo da radimo i na razmeni talenata i da se uhvatimo u koštac sa onim zemljama koje su trenutno ispred nas. Ima mnogo talentovane dece, talentovanih mladih ljudi u Kongu kao što ih ima i ovde i zato verujem da ti potencijali u digitalnoj transformaciji i IKT sektoru mogu da budu nešto na čemu ćemo da radimo u godinama koje su pred nama - rekao je Vučić nakon sastanka sa predsednikom Konga Feliksom Antoanom Čisekedijom Čilombom.

Vučić je dodao da su dve zemlje imale solidnu trgovinsku razmenu prethodnih godina, najviše zahvaljujući vojnotehničkoj saradnji i uvozu Ziđina.

- Verujem da u godinama pred nama ta trgovinska razmena može da bude još veća i da nam Kongo bude neka vrsta haba, neka vrsta prirodnog mesta u južnom delu centralne Afrike i rekao bih za čitavu istočnu, pa i zapadnu Afriku - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naveo da je predmet razgovora bila i geopolitička situacija i dodao da su se usaglasili da su Ujedinjene nacije od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u svetu.

Vučić je predsedniku Konga poželeo uspeh u pregovorima sa onima koji su okupirali teritoriju Konga.