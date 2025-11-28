VUČIĆ: Kongo ima mogućnosti da bude podsaharski hab za saradnju Srbije sa drugim zemljama
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Demokratska Republika Kongo može da postane neka vrsta podsaharskog haba za saradnju Srbije sa drugim zemljama i dodao da dve zemlje mogu ga razmene talente u oblasti digitalne transformacije i IKT sektora.
- Možemo mnogo toga zajednički da uradimo u sferi softvera, IKT, modernih tehnologija. Verujem da možemo da radimo i na razmeni talenata i da se uhvatimo u koštac sa onim zemljama koje su trenutno ispred nas. Ima mnogo talentovane dece, talentovanih mladih ljudi u Kongu kao što ih ima i ovde i zato verujem da ti potencijali u digitalnoj transformaciji i IKT sektoru mogu da budu nešto na čemu ćemo da radimo u godinama koje su pred nama - rekao je Vučić nakon sastanka sa predsednikom Konga Feliksom Antoanom Čisekedijom Čilombom.
Vučić je dodao da su dve zemlje imale solidnu trgovinsku razmenu prethodnih godina, najviše zahvaljujući vojnotehničkoj saradnji i uvozu Ziđina.
- Verujem da u godinama pred nama ta trgovinska razmena može da bude još veća i da nam Kongo bude neka vrsta haba, neka vrsta prirodnog mesta u južnom delu centralne Afrike i rekao bih za čitavu istočnu, pa i zapadnu Afriku - rekao je Vučić.
Predsednik Srbije je naveo da je predmet razgovora bila i geopolitička situacija i dodao da su se usaglasili da su Ujedinjene nacije od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u svetu.
Vučić je predsedniku Konga poželeo uspeh u pregovorima sa onima koji su okupirali teritoriju Konga.
- Znam predsednika Čisekedija kao čoveka koji će uvek čvrsto i snažno štititi interese naroda Konga, ljudi u svojoj zemlji, ali i interese u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija - rekao je Vučić.