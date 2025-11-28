Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom i delegacijom Odbora za politiku Evropske unije Parlamenta Italije Alesandrom Điljom Vinjom.

Sastanak je počeo u 13 sati u Palati Srbija.

Vučić sa članovima Odbora za politiku EU italijanskog parlamenta Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, predsednik Vučić sastao se danas sa predsednikom Konga, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbije, a detaljnije o tome pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.

