U TOKU SASTANAK U "PALATI SRBIJE" Predsednik Vučić sastao se sa članovima Odbora za politiku EU italijanskog parlamenta (foto)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom i delegacijom Odbora za politiku Evropske unije Parlamenta Italije Alesandrom Điljom Vinjom.
Sastanak je počeo u 13 sati u Palati Srbija.
Vučić sa članovima Odbora za politiku EU italijanskog parlamenta Foto: Petar Aleksić
Podsetimo, predsednik Vučić sastao se danas sa predsednikom Konga, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbije, a detaljnije o tome pročitajte u našem odvojenom tekstu klikom ovde.
