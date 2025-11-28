Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas u Skupštini da je Srbija prošle godine ostvarila rast od 3,9 odsto i bila među prve tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi i dodala da bi se taj trend nastavio da nije bilo rušenja zemlje i sprovođenja nasilja.

Odbacujući kritike poslanika Stranke slobode i pravde (SSP) Dušana Nikezića o predloženom budžetu za 2026. godinu, Mesarović je rekla da bi kritike razumela da je prethodna vlast, pre 2012. godine, uspela nešto da uradi!

- Vi ste ti koji rušite Srbiju i vi ste ti koji ste zaustavili rast naše zemlje. Da ste do 2012. uspeli nešto da izgradite, od komunalne, saobraćajne, bilo koje druge infrastrukture, železničke, škole, bolnice, da nisu određeni bulevari u Novom Sadu morali duplo da se plate, da ste nešto bar uradili, onda bih razumela da možete da upućujete kritike ka ovoj vlasti koja se bavi i ravnomernim razvojem infrastrukture, izgradnjom bolnica, izgradnjom škola, domova zdravlja, naučno-tehnoloških parkova, kliničkih centara, brzih pruga i svega nedostajućeg - rekla je Mesarović.

Prema njenim rečima, ova vlast mora da radi trostruko više imajući u vidu da mora da nadomesti sve ono što do 2012. nije izgrađeno.

- Prošle godine je Republika Srbija ostvarila rast od 3,9 posto i bila među prve tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Da smo nastavili tim putem, i da upravo vi niste bili na ulicama i podržavali rušenje naše zemlje, sprovođenje nasilja i pokušaja ubistava, naša zemlja bi nastavila trendom tog rasta. A da ste do 2012. godine, možete da klimate koliko god hoćete glavom, vi ste ti koji rušite Srbiju i vi ste ti koji ste zaustavili rast naše zemlje - ukazala je Mesarović.