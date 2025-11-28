Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na današnjoj sednici na tvrdnje pojedinih poslanika koji za studenta FTN-a Vladimira Balaća tvrde da je "hteo da zakolje Biljanu Đorđević".

Sve vreme trajanja njenog govora, poslanici su vikali i udarali u poslaničke klupe.

- Ja mogu, meni ne smeta, radila sam i pod težim uslovima, radila sam i pod bombama, a ne to što oni dobacuju, tako da nikakav problem, samo neka dobacuju. Ja razumem da istina teško pada, mada mi je čudno da narodni poslanici ne žele da razgovaraju, debatuju i da ne žele da čuju istinu. Dakle ovako, poštovani građani Republike Srbije, sada ste čuli kako to izgleda kada se najbolji student jednog od najtežih fakulteta u Republici Srbiji, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, naziva od strane blokadera kvazistudentom! Kvazistudentom, samo zato što se drznuo da želi da uči, samo zato što se drznuo da je protiv blokada. Samo zato što se drznuo da štiti svoj status slobodnog građana ove zemlje i svoj fakultet koji finansiraju svi građani Republike Srbije. Vladimir Balać je student završne godine Fakulteta tehničkih nauka. Davao je godinu za godinu u roku. Student je na budžetu, dakle svi mi plaćamo njegovo školovanje zato što je jedan od najboljih. Ima prosek preko 9,8 i mislim da mu je ostao jedan ili dva ispita da završi - podsetila je Brnabićeva.

Vladimir Balać Foto: Kurir

Ona je rekla da je u poslednja dva meseca, bez obzira na sve prepreke, sve pretnje njemu i njegovoj porodici koje su stalne, dao još dva ispita sa ocenom 10.

- Ne hvali se, ne buni se, ne žali se, radi, bori se i uči. Taj isti student Vladimir Balać je od strane blokadera doživeo to da su pokušali da mu oduzmu sva ljudska i građanska prava u poslednjih 12 meseci. Nisu mu dali da studira, nisu mu dali da uđe na svoj fakultet. Tražili su mu identifikaciju kada je pokušao da uđe na fakultet, a mi mu kao građani Republike Srbije plaćamo to studiranje zato što je jedan od najboljih. Napali su njegovu porodicu, uništili su, oštetili njegovu porodičnu kuću. Ni to nije bilo dovoljno. Uništili su, oštetili kuću njegove bake - rekla je prdsednica Skupštine.

Ona je dodala da blokaderima ni to nije bilo dovoljno!