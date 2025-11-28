Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bratila se danas na konferenciji za medije i upozorila Dragana Đilasa da je po sredi pokušaj puča u njegovoj stranci.

- Ko to optužuje Aleksandra Vučića i njegovu porodicu za korupciju? Oni koji su sinonim za korupciju. Ključ je da Marinika Tepić toliko ocrni Dragana Đilasa da će on čovek morati da se povuče sa funkcije - navela je Brnabić.

- Pozvala se Marinika na KRIK. Da vidimo šta KRIK kaže o Đilasu - upravo je on objavio da je Đilas za vreme boravka na vlasti bio bogatiji za 619 miliona evra, tokom 10 godina bavljenja politikom. Ali to nije sve. Evo pogledajte imovinu Đilasa sa baze podataka KRIK-a. Ima 16 strana ni manje ni više. Gledajte listu nekretnina, nema laži, nema prevare. Skoro 25 miliona evra ima samo u nekretninama - rekla je Ana Brnabić.

Potom je ukazala na kompanije koje su u vlasništvu Dragana Đilasa.

- Takvi ljudi danas drže slovo i optužuju Vučića i njegovu porodicu. Da vidimo koje su bile sve laži o Andreju Vučiću. Imali smo na primer da je subotički restoran pokušao da otkupi za miliona evra, zzatim vinarije, elitni restorani...zemljište u Vojvodini. Onda je bio vlasnik Hleb i kifle, pa je bila Jovanjica.

Brnabić se osvrnula na imovinu Gojka Đilasa, brata Dragana Đilasa.

- Samo jedan pogled na APR pokazuje 35 stanova Gojka Đilasa, stan u Siminoj, Gramšijevoj, Beogradskoj, Gospodar Jovanovoj, Dimitrija Tucovića, Gospodar Jevremovoj, Svetozara Markovića, Jevrema Grujića... Suvlasnik je firme Hjudž midija.

Predsednica Skupštine postavila ponovo pitanje da li je Tužilaštvo reagovalo makar na jednu od stotinu laži Marinike Tepić ili namerno puštaju.