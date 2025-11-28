Politika
AMBASADA UAE PROSLAVLJA NACIONALNI DAN UAE: Prisustvuje i predsednik Vučić (foto)
Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u Beogradu danas obeležava 54. Nacionalni dan Ujedinjenih Arapskih Emirata, a proslavi prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
54. Nacionalni dan Ujedinjenih Arapskih Emirata Foto: Marko Karović
Pored predsednika Republike, proslavi Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata u hotelu Sent Ridžis prisustvuju i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministri, poslanici, kao i ambasadori više zemalja u Srbiji.
