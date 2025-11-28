Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Uputio sam šeiku Mohamedu bin Zajedu i narodu UAE najsrdačnije čestitke povodom obeležavanja Nacionalnog dana Ujedinjenih Arapskih Emirata. Srbija i UAE dele iskreno i trajno prijateljstvo, zasnovano na uzajamnom poverenju, poštovanju i viziji uspešne i prosperitetne budućnosti naših naroda. Zahvalan sam predsedniku Bin Zajedu na ličnom prijateljstvu i posvećenosti jačanju odnosa koji su za Srbiju od izuzetnog značaja - objavio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa prijema.

On je najavio i da će Srbija nastaviti da gradi partnerstvo sa UAE "uverena da naše veze predstavljaju most stabilnosti i razvoja".

