U iščekivanju zelenog svetla iz Vašingtona o licenci za nastavak rada NIS, u javnosti se pronela infomacija da bi MOL mogao da kupi udeo u NIS.

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji je izneo detaljnu analizu situacije oko naše naftne industrije bio je Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Orban u Rusiji

Mađarski premijer Viktor Orban i ruski predsednik Vladimir Putin sastali su se u Kremlju gde su govorili o energetici i situaciji oko Ukrajine.

Kojčić se osvrnuo na razgovor premijera Mađarske Viktora Orbana sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju.

- Orban je u Rusiju išao, ne samo zbog nas, ali smo sigurno njemu značajna tema. To je izuzetna vest u bilateralnim odnosima, dakle Srbija i Mađarska u duhu prijateljskih odnosa i novih, ali i istorijskih, političkih vetrova. Neverovatno je da šef države koja je članica EU odlazi u Rusiju jer se na to popreko gleda iz Brisela. Orban je medijator Amerikanaca i Rusije, a možda smo i mi tu - započeo je Kojčić.

Kojčić je stava da će se, ako već nije, dokazati da je Srbija vodila besprekornu međunarodnu politiku i da su ovo za nas bile godine strpljenja i trpljenja, ali da u poslednje vreme zauzimamo veoma pozitivnu poziciju usled svih geopolitičkih promena.

- Pokazaće se da je međunarodna politika Srbije bila ispravna svih ovih godina, godina strpljenja i trpljenja, jer nismo uveli sankcije Rusiji, prošli smo kroz svašta. Ovo je refleksija tvrde politike Amerike koja nije bila spremna da nam gleda kroz prste, iako jeste sa produžavanjem licence. Ko bude pažljiv analitičar, može da razume celu političku situaciju danas, a hvala Bogu da smo mi u svemu tome pozitivni igrači - tvrdi Kojčić.

Produžavanje licence

Kojčić je rekao da smatra da ćemo dobiti licencu, međutim, on se osvrnuo na pesimistički scenario i objasnio zbog čega bi Amerika poslala potencijalnim novim partnerima lošu sliku ukoliko začepe krvotok Srbiji, odnosno NIS.

- Ako bismo išli na pesimizam i da ne dobijemo tu licencu, mislim da bi to baš bilo pogubno jer bi to dalo lošu perspektivu za američku politiku u čitavom svetu. Ako hoćete da u čitavom svetu zadobijete simpatije, da dobijete potencijalne partnere, a ako bolje pogledamo, Tramp i od Rusije želi da napravi partnera, u jednoj od 28 tačaka se navodi da Amerika i Rusija naprave zajednički investicioni fond, ali se i pre toga govorilo da su imali razgovore o zajedničkoj eksploataciji kritičnih minerala i specifičnih ruda. Zamislite da jednoj maloj, poštenoj i čestitoj zemlji napravite tako lošu situaciju i da zapravo začepe krvotok jer je to NIS za nas. To ne bi bio dobar signal - rekao je Kojčić.

Kojčić se osvrnuo i na sekundarne sankcije, pa je izneo kakve bi posledice mogle da nas snađu.

- U čitavom arsenalu vojnih pretnji i nuklearnog naoružanja, ali 80-ih godina je uvedena neutronska bomba, a njeni "kvaliteti" su to što nema fizičkog razaranja, ostaju gradovi, mostovi, kuće, fabrike i sve ostalo, samo ubija žive ljude. Za nas bi sekundarne sankcije bile nalik tome. Sve bi bilo isto, ali bi zamro život i to bi se najviše odrazilo na sirote ljude - rekao je Kojčić.

