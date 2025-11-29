Slušaj vest

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbiji (NIS) zbog ruskog vlasništva stavile su Srbiju u vrlo složenu situaciju u kojoj je na testu ne samo njena energetika već i spoljna politika. U aktuelnoj krizi naše čvrsto partnerstvo s Mađarskom stvorilo je obrise budućeg rešenja.

Srbija je trenutno u periodu iščekivanja konačne odluke američkog OFAC i Stejt departmenta, pri čemu predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglašava da je država pripremljena i da računa na podršku Mađarske. U tom kontekstu, Srbija je s posebnom pažnjom pratila jučerašnji sastanak mađarskog premijera Viktora Orbana s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom do kojeg je došlo nekoliko dana nakon regionalne turneje tokom koje je Viktor Orban pokušao da obezbedi kupovinu ruskih naftnih rafinerija pod američkim sankcijama, ali i dan nakon posete Subotici i razgovora s Vučićem u kojem je Orban poručio da je Mađarska spremna da podeli svoju naftu i da preko MOL otkupi ruski udeo NIS.

Ranije je još saopšteno da mađarski premijer razgovara s Putinom o energentima, što je redak potez jednog evropskog lidera dok rat u Ukrajini i dalje traje, a veruje se da će se na marginama razgovora naći i NIS i da će Orban pokušati da dobije neku vrstu blagoslova od Putina za preuzimanje ruskog dela u vlasništvu NIS.

Politička investicija

Stručnjaci ocenjuju za Kurir da bi, ekonomski gledano, ulazak MOL bio rešenje koje bi sprečilo energetski potres, gašenje rafinerije, gubitke u budžetu i prekide u lancima snabdevanja. S druge strane, iz ugla politike, najjači bilateralni odnosi Srbije i Mađarske u istoriji pokazali su se ispravnom i dugoročnom spoljnopolitičkom investicijom koja je u obostranom državnom i nacionalnom interesu.

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je ispravnost građenja ovako čvrstog partnerstva između Srbije i Mađarske u Subotici dobila direktnu i potpuno jasnu potvrdu.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Sve što se desilo i što se izgovorilo u Subotici je potvrda jedne dugoročne, pametne i strateški važne politike sa jednim od nama najvažnijih suseda. Bilateralni odnosi Srbije i Mađarske su spoljnopolitička investicija koja se danas pokazala kao dugoročno ispravna u najužem državnom i nacionalnom interesu. Naravno, interes je i Mađarske da gradi dobre odnose s nama - objašnjava Milivojević.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je partnerski odnos Srbije i Mađarske primer kako saradnja u Evropi treba da izgleda.

- Taj odnos koji imamo poslednjih desetak godina pokazao se kao izuzetno kvalitetan i od neizmerne je važnosti i za Srbiju, ali i za Mađarsku, i on prerasta zaista u jedan bratski odnos. Tokom vremena se potvrdilo da ono o čemu se dogovaramo, mi i realizujemo, i to je učvrstilo gradnju jakog poverenja. Zaista je to primer saradnje u Evropi. Nikakva EU ili savezi širom sveta ne mogu da budu primer bliže saradnje nego saradnja Mađarske i Srbije. Jasno je da nam se interesi poklapaju i da je strateško sagledavanje budućnost dve zemlje takvo da one prepoznaje da su prirodni saveznici i da će tako biti ubuduće - kaže Miletić.

Interesi sve diktiraju

On napominje da je sasvim drugačiji pristup kad govorimo o velikim silama.

Dejan Miletić Foto: Shutterstock, Kurir Televizija