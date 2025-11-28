Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Čisekedijem koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji.

Predsednica je istakla da je redovna razmena poseta na visokom nivou od velikog značaja za unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa i bolje međusobno razumevanje. Posebno se zahvalila Demokratskoj Republici Kongo na principijelnom stavu i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije.

Takođe, naznačila je da je u Srbiji 25. maj proglašen za Dan prijateljstva s narodima Afrike, kao i opredeljenost za razvoj odnosa i saradnje sa zemljama Afrike. Istakla je da je Narodna skupština Republike Srbije jedina od evropskih parlamenata, koja ima zaključen Memorandum o razumevanju sa Panafričkim parlamentom.

Sagovornici su izrazili spremnost za razvijanje parlamentarne saradnje, istakavši uverenost da bi to doprinelo jačanju bilateralnih odnosa.