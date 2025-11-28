SKUPŠTINA SRBIJE JEDINA KOJA IMA ZAKLJUČEN MEMORANDUM SA PANAFRIČKIM PARLAMENTOM Brnabić se sastala sa predsednikom Konga (foto)
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsednikom Demokratske Republike Kongo Feliksom Čisekedijem koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji.
Predsednica je istakla da je redovna razmena poseta na visokom nivou od velikog značaja za unapređenje sveukupnih bilateralnih odnosa i bolje međusobno razumevanje. Posebno se zahvalila Demokratskoj Republici Kongo na principijelnom stavu i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije.
Takođe, naznačila je da je u Srbiji 25. maj proglašen za Dan prijateljstva s narodima Afrike, kao i opredeljenost za razvoj odnosa i saradnje sa zemljama Afrike. Istakla je da je Narodna skupština Republike Srbije jedina od evropskih parlamenata, koja ima zaključen Memorandum o razumevanju sa Panafričkim parlamentom.
Sagovornici su izrazili spremnost za razvijanje parlamentarne saradnje, istakavši uverenost da bi to doprinelo jačanju bilateralnih odnosa.
Sastanku je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Demokratskom Republikom Kongo profesor doktor Jovan Janjić.