"Je l’ samo mi živimo u iluziji da se u Srbiji teško živi? Crni petak – šoping, pune radnje u sred radnog vremena. Cene „snižene” sa prethodno povećanim od uobičajenih", napisali su blokaderi na svom X nalogu, i sami potvrđujući da se u Srbiji ne živi teško.

U svom očaju, blokaderi ne mogu da se pomire sa realnošću pa tako ističu da je Italija danas uvela generalni štrajk.

- A u Italiji – generalni štrajk. Sve staje. Ispostavljeni zahtevi. Pitamo se, gde to grešimo? Šta treba da uradimo da sve stane?