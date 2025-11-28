Slušaj vest

"Je l’ samo mi živimo u iluziji da se u Srbiji teško živi? Crni petak – šoping, pune radnje u sred radnog vremena. Cene „snižene” sa prethodno povećanim od uobičajenih", napisali su blokaderi na svom X nalogu, i sami potvrđujući da se u Srbiji ne živi teško.

U svom očaju, blokaderi ne mogu da se pomire sa realnošću pa tako ističu da je Italija danas uvela generalni štrajk.

- A u Italiji – generalni štrajk. Sve staje. Ispostavljeni zahtevi. Pitamo se, gde to grešimo? Šta treba da uradimo da sve stane?

Blokaderi bi konačno trebalo da prihvate da Srbija napreduje i da se život u zemlji konstantno menja na bolje iako njima možda to ne odgovara. Ekonomska aktivnost zemlje po svemu sudeći ne staje. Prihvatanje te realnosti je jedini način da se konstruktivno uključe u društvo, umesto što pokušavaju da ga zakoče.

