Danas je 51. otkako su stupile na snagu američke sankcije Naftnoj infustriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do 2. decembra, kao i da se odgovor iz Vašingtona da li će NIS dobiti licencu za nastavak rada, očekuje tokom noći ili sledeće sedmice.

Sastanak u Moskvi su imali predsednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban, i među temama je bila i energetika. Mađarski istraživački portal navodi da je Orban organizovao put u Moskvu da bi, između ostalog, sa Putinom razgovarao i o MOL-ovoj kupovini udela u NIS-u.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali posetu i celokupnu situaciju sa Naftnom industrijom Srbije bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku i Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku.

Obradović je odgonetnuo šta znači tihi rad do 2. decembra, kao i kakvi praktični scenariji očekuju našu naftnu industriju i samu Republiku Srbiju.

- Sada je jasno da postoji dovoljno rafinisanih derivata na otvorenom tržištu koje će Srbija uvesti na svoje tržište ukoliko ne dođe do ovog izuzeća ili ukoliko se ne reši problem sa ruskim vlasništvom. Vezivati se za rafineriju i govoriti da ćemo bez nje propasti, ipak ja ne bih išao tako daleko sa tvrdnjama. Čuli smo ministarku da se nabavljaju potrebne količine, i ukoliko tržište bude bilo slobodno to će nivelisati, pa ćemo shvatiti da možemo i bez rafinerije - započeo je Obradović.

Đokić je analizirao zašto Rusija nije dozvolila da Srbija bude kupac:

- Ne žele da izađu sa ovog tržišta jer znaju da ako jednom izađu, nikada se više neće vratiti na Balkan. Oni misle da ako se ovo dovoljno dugo razvlači, da će doći do mira u Ukrajini i da će to primirje za sobom da donese i povlačenje sankcija. Male šanse su za to jer je Tramp radio na uklanjaju Rusije iz Evrope i u svom prvom mandatu, odnosno dok još nije bio počeo rat u Ukrajini. Ne znam zašto Rusi traže partnera kada ga nikada neće naći jer ne žele da izađu odavde. Ovo je ključni trenutak u istoriji. Ukoliko Rusija izađe iz NIS-a, put ka Zapadu (EU) nam je otvoren - rekao je Đokić.

Đurić je stava da se situacija oko sanckija neće povući ukoliko dođe do primirja u Ukrajini jer Amerika ima za cilj da drži monopol energetskog sektora u celoj Evropi.

- Od Amerikanaca smo čuli da Rusi moraju da potpuno izađu iz NIS, dakle mora ceo udeo njihov da se kupi. Amerikanci ovo nikada nisu opisali kao isključivo ekonomsku meru, zato se pita OFAK, ali i Stejt department. Dakle, finanijski deo se odnosi na OFAK, a Stejt department zbog američke spoljne politike i interesa u Evropi. Dakle, neće sve prestati ako se završi rat u Ukrajini. Američki interes je da ona bude primarna što se tiče energetskog sektora u Evropi, Tramp to već radi, a to je radio i Bajden. Od ovoga se neće odustati i neće se Rusima ponuditi da ostanu. Nama ništa ne znači što će NIS ostati, EU je usvojila rezoluciju da do 2028. se smanjuje uvoz ruskih energenata kroz države EU. Pitanje je koliko ima strateškog smisla da pokušavamo da to održavamo jer će to biti u potpunosti onemogućeno. Ovo se ne radi da li volimo ili ne Ruse, već će u praksi biti nemoguće, pa moramo da vidimo kako da iskoristimo situaciju - rekao je Đurić.

Đurić se osvrnuo na politiku na obe strane i da je to delotvorno sve dok se toleriše, ali kako stvari stoje, tako neće biti još dugo.

- Politika na dve stolice je moguća ukoliko ti stubovi to tolerišu, ali sada nije tako, Evropa i Amerika ne žele da budu dva stuba, već da čine jedan. To se odnosi na čitavu Evropu, ne samo na nas. Rusija ne pokazuje inicijativu po tom pitanju, nisu ponudili nikakvo rešenje. Šta je Rusija predložila za NIS s obzirom na to da njihov prijatelj trenutno trpi posledice - rekao je Đurić.

Đokić je izneo analizu oko toga da li će Rusija tek tako da prepusti celu Evorpu Americi, a pogotovo Balkan jer tu sa Srbijom ima dugogodišnje odnose i partnerstva.

- Biće primorana. Gotovo da je sve napustila. Kada se završi rat u Ukrajini, ostaće velika napetost i Hladni rat. Neće doći do mira, nemojte da imate iluzije, dakle možda dođe do mira na frontu, ali tenzije neće pasti - zaključio je Đokić.

