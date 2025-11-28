Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sa suprugom Tamarom na večeri predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu sa suprugom Deniz Njakeru Čisekedi i delegacijom.

- Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda.