Politika
VUČIĆ SA SUPRUGOM TAMAROM UGOSTIO PREDSEDNIKA KONGA NA VEČERI: Osećajte se kao kod svoje kuće, trudimo se da osetite toplinu našeg naroda! (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sa suprugom Tamarom na večeri predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu sa suprugom Deniz Njakeru Čisekedi i delegacijom.
- Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda.
- Mnogo volimo vašu zemlju, veoma cenimo vas kao hrabrog čoveka. Želim vam da dolazite češće u Srbiju i to u maju ili junu kada je vreme toplije. Dobro nam došli. Želim vam dobro zdravlje, sve uspehe i pobedu DR Kongo. Živeli!
8 · Reaguj
7