Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je sa suprugom Tamarom na večeri predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilombu sa suprugom Deniz Njakeru Čisekedi i delegacijom.

- Dragi naši prijatelji, uvaženi predsedniče Feliks, Vama i Vašoj supruzi želim da se osećate kao kod svoje kuće ovde u Srbiji. Znamo da ne može da se postigne nivo gostoprimsta koji vi priređujete u Kinšasi, ali se trudimo da osetite toplinu našeg naroda.

- Mnogo volimo vašu zemlju, veoma cenimo vas kao hrabrog čoveka. Želim vam da dolazite češće u Srbiju i to u maju ili junu kada je vreme toplije. Dobro nam došli. Želim vam dobro zdravlje, sve uspehe i pobedu DR Kongo. Živeli!

