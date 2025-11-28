Slušaj vest

"Studenti" blokaderi iz Beograda izdali su saopštenje u kome su udarili redom na druge blokadere: Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, omladine stranaka...

Večeras su ga usvojili na plenumaškom VSD (Veliki sastanak delegata), a potom ga i objavili.

"Poslednjih meseci Studentski pokret je meta napada partikularnih interesnih grupa koje su nekada deklarativno podržavale studente. S tim u vezi, osećamo potrebu i odgovornost da izvestimo javnost o svim pritiscima kojima odolevamo. Verujemo da je neophodno javno izložiti situaciju i sprečiti da milioni građana koji podržavaju našu borbu upadnu u zabludu, mešajući pomenute interesne grupe sa legitimnim strukturama Studentskog pokreta zasnovanim na demokratskim principima plenumskog organizovanja.

Zborovi su, kao jedna od najvažnijih tekovina Studentskog pokreta, prepoznati od samog početka kao prostor za delovanje stranaka, kako vlasti, tako i opozicije. Autentični vidovi samoorganizovanja građana su na udaru malicioznih struktura širom zemlje. Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije.

Srđan Kovačević je formirao grupu „NS zbor", koja pretenduje da služi kao krovna organizacija zborova u Novom Sadu i tako se predstavlja na društvenim mrežama. „NS zbor“ ne predstavlja telo nastalo direktno demokratskim putem, radi se o nedemokratskoj i centralizovanoj strukturi koja je poslednjih nedelja pokušala da uspostavi kontakt i sa beogradskim zborovima sa ciljem da ih uvuče u hijerarhijsku strukturu nesvojstvenu Studentskom pokretu. „NS zbor" u ovom trenutku funkcioniše kao paraopoziciona struktura u Novom Sadu koja ne deli vrednosti Studentskog pokreta.

Mi, studenti, ostajemo nezavisni u svom delovanju od uticaja spoljnih interesnih grupa i jasno poručujemo akterima koji sarađuju sa njima da sa tim prestanu. Podvlačimo da je jedan deo članova Anketne komisije i određeni krugovi u okviru Pobunjenog univerziteta, predvođeni profesorom Tanasijem Marinkovićem i drugim bliskim saradnicima i članovima opozicionih krugova, u više navrata pokušavao da utiče na donošenje odluka u okviru studentskog pokreta.

Vršeni su pritisci na studente u pogledu načina organizovanja Pokreta, izbora stručnih saradnika za razradu programa i pripreme za izbore. Više puta su pokušavali da, kroz javna istupanja u medijima, predstave sebe kao tumače studentske volje i nosioce izrade studentskog programa. Na osnovu višemesečnog iskustva u saradnji sa članovima ovih parastruktura u okviru Pobunjenog univerziteta i Anketne komisije, odgovorno tvrdimo da je reč o pokušaju zauzimanja ključnih pozicija u okviru pokreta sa ciljem kooptacije istog.

Od najvećeg je značaja naglasiti da nisu svi članovi Anketne komisije, a naročito stotine naših profesora, članova Pobunjenog univerziteta, učestvovali u aktivnostima nekolicine, već su od samog početka bili i ostaju iskreno posvećeni zajedničkoj borbi studenata i građana za ispunjenje Studentskih zahteva. Studentski pokret se iskreno zahvaljuje svim istinskim i nesebičnim saborcima koji su uz nas u svakoj našoj bici.

Naročito je važno osvrnuti se na delovanje lažnih saboraca Pokreta koji su deklarativno uz nas, a od samog početka rade na razjedinjavanju studenata po ideološkim linijama, optužujući pojedince, plenume, pa i čitave univerzitete da su plaćenici, sluge obaveštajnih službi ili vladajuće stranke onda kada se stavovi pokreta ne podudaraju sa njihovim uverenjima. U ovome se naročito ističe režiser Stevan Filipović koji je, u okviru serije tekstova i objava na društvenim mrežama protekle godine, obznanjivao identitete studenata i targetirao naše kolege imenom i prezimenom. Najoštrije osuđujemo ovo narušavanje bezbednosti studenata.

Svedoci smo ponovo pojačane aktivnosti aktivističkih organizacija Sviće, Mladi Borba, Bravo, i članova omladina različitih političkih stranaka na plenumima širom Srbije.

Aktivisti povezani sa ovim organizacijama su u prethodnim mesecima delovali destruktivno u okviru pokreta i težili da podriju i obesmisle plenume i kooptiraju ljude za koje smatraju da se nalaze na studentskoj listi ili blisko sarađuju sa telima Studentskog pokreta. Od krucijalnog je značaja napomenuti da sve pomenute grupe ne samo što svesno sprečavaju samostalnost Studentskog pokreta, već i dijalog sa ostatkom opozicione javnosti i istinitim borcima za pravdu i promenu sistema.

Studentski pokret je jedan i nedeljiv, od samog početka zasnovan na plenumskom organizovanju, što mu daje nesvakidašnju samostalnost. Studentski pokret baštini principe i vrednosti na kojima je izgrađen, slobodu, zajedništvo, pravdu, čovekoljublje, autentičnost i nezavisnost. U ovom istorijskom trenutku nastavljamo da koračamo ka istinskoj promeni sistema", navodi se u saopštenju.