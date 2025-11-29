Slušaj vest

Sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu došlo je do tuče i opšteg meteža kada su blokaderi glasali o saopštenju koje predstavlja najveći do sad sukob među njima.

Kako saznajemo, jedan od blokadera koji je bio "potkačen" u saopštenju došao je na Pravni fakultet sa grupom koja ga podržava, pa su skočili kada je izglasana "osuda" i za njega.

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:

Opšti metež na Pravnom fakultetu Izvor: Kurir

Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba. Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.

- Zborovi su, kao jedna od najvažnijih tekovina Studentskog pokreta, prepoznati od samog početka kao prostor za delovanje stranaka, kako vlasti, tako i opozicije. Autentični vidovi samoorganizovanja građana su na udaru malicioznih struktura širom zemlje. Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije - navode između ostalog u saopštenju na Instagram stranici Studenti u blokadi.

Ne propustitePolitikaŽESTOK RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA! "Studenti" blokaderi udarili na Kovačevića i Marinkovića, pa na tzv. anketnu komisiju, omladine stranaka...
blokaderi neredi Pionirski park Skupština Srbije nasilje
PolitikaBLOKADERI I SAMI PRIZNALI - U SRBIJI SE NE ŽIVI TEŠKO! Očajno poručili: Radnje na crni petak prepune, narod ima novca! A u Italiji generalni štrajk
IMG-20250815-WA0141.jpg
PolitikaZARATILI BLOKADERI I OPOZICIJA! Njihov unutrašnji sistem razbijen! Uglješa Mrdić: Među njima vlada panika, koriste ekstremne metode delovanja
Uglješa Mrdić
PolitikaZA STUDENTA SA PROSEKOM VEĆIM OD 9,8 KAŽU DA JE KVAZISTUDENT! Brnabićeva o Balaću: Laž je da je nekog napao, postoji snimak, a napada na njega niste osudili!
Marinika Tepić Dragan Đilas Ana Brnabić