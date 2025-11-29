POTPUNI HAOS MEĐU BLOKADERIMA: Tuča i opšti metež na Pravnom fakultetu u Beogradu! (VIDEO)
Sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu došlo je do tuče i opšteg meteža kada su blokaderi glasali o saopštenju koje predstavlja najveći do sad sukob među njima.
Kako saznajemo, jedan od blokadera koji je bio "potkačen" u saopštenju došao je na Pravni fakultet sa grupom koja ga podržava, pa su skočili kada je izglasana "osuda" i za njega.
Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:
Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba. Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.
- Zborovi su, kao jedna od najvažnijih tekovina Studentskog pokreta, prepoznati od samog početka kao prostor za delovanje stranaka, kako vlasti, tako i opozicije. Autentični vidovi samoorganizovanja građana su na udaru malicioznih struktura širom zemlje. Novosadski zborovi su, naročito tokom proteklih meseci, bili pod značajnim uticajem advokata Srđana Kovačevića, osobe tesno povezane sa opozicionim strankama i političarima u Novom Sadu. Srđan Kovačević je, zbog svog antidemokratskog i destruktivnog delovanja, izgubio poverenje svog matičnog zbora. Postoje jasne indicije da zloupotrebljava položaj i pokušava da instruiše nekolicinu studenata kako bi uticao na odluke plenuma po pitanju političke artikulacije - navode između ostalog u saopštenju na Instagram stranici Studenti u blokadi.