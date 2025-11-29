Slušaj vest

Sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu došlo je do tuče i opšteg meteža kada su blokaderi glasali o saopštenju koje predstavlja najveći do sad sukob među njima.

Kako saznajemo, jedan od blokadera koji je bio "potkačen" u saopštenju došao je na Pravni fakultet sa grupom koja ga podržava, pa su skočili kada je izglasana "osuda" i za njega.

Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku ispod:

Opšti metež na Pravnom fakultetu Izvor: Kurir

Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba. Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.