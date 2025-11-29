Slušaj vest

Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov zapušio je usta blokaderima i opoziciji jasnim dokazima o prodaji Maršalata.

Jovanov je u Skupštini pokazao sliku poklanjanja Maršalata.

"Evo da vidite kako izgleda kad se nešto poklanja strancima: ovo je slika poklanjanja Maršalata, a na njoj su DS-ov ministar Oliver Dulić, ambasadorka SAD Meri Vorlik i imate Dragana Đilasa. Imate i šampanjac, u svakoj ruci čaša! Procenjena vrednost Maršalata bila je 28 miliona evra, a prodat je za 15 miliona - 13 miliona nestalo u akciji! Valjda bio "Crni petak" pa je sve išlo za 14.999.999,99 evra! Tako ste vi čuvali državno dobro! Ali, ni to im nije bilo dovoljno, ceo sistem veze koji je bio ispod Maršalata su morali da sklanjaju, ali ni to nije sve, nego su im gratis ustupili vojsku da im čisti ruševine", poručio je Jovanov.

Milenko Jovanov pokazuje sliku poklanjanja Maršalata Foto: Printscreen

Opoziciju je podsetio i da joj ne fali dlaka sa glave iako stalno vređaju vlast.

"Priželjkujete UDBU? Pa da UDBA postoji, vi biste deset godina tucali kamen na Golom Otoku! Razmislite vi sa kim ste i o čemu komunciirali, pa ako vas je BIA zbog toga pratila... Dok je bila UDBA drugačije je bilo, da je UDBA, koju prizivate, druga bi se pesma pevala. Niko nije smeo da zucne protiv vlasti. Pošto više nije UDBA nego smo demokratska država - radite šta radite, ne fali vam dlaka sa glave", jasan je Jovanov.

Definisao je i Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića.

"Najnasiliniji, najradikalniji i najveće siledžije, dolaze iz vašeg Pokreta! Pa pred Skupšinom nokautirao devojku vaš generalni sekretar! Vi ste najgori nasilnički politički faktor u Srbiji, spremali ste i pravili haos u Novom Sadu, spremali ste haos u Beogradu pa pobegli u Hrvatsku! I, da, ja mislim da ste vi teroristička organizacija! Za vas treba da bude primenjen Ustav i zakoni i da budete zabranjeni kao teroristička organizacija, jer to jeste! Vi ste teroristička organizacija pokret slobodnih građana", izjavio je Milenko Jovanov.

Osvrnuo se i na Milu Pajić, blokaderku sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinju neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima.

"Dokaz da je BIA dobro uradila svoj posao jeste i to što su se članovi novosadske blokaderske grupe svi razbežali i svi pobegli u stranu zemlju, i svi pobegli u - Hrvatsku! I sad vi mene uveravate da je zemlja koja je proterala 550.000 Srba, prostrla crveni tepih ispred nekih drugih Srba koji joj odgovaraju. Pa kako to da su se sad pojavili svi ti nalozi na mrežama, svi napravljeni u - Hrvatskoj, svi vođeni iz Hrvatske", zapitao se Jovanov.