"Studenti" blokaderi iz Beograda izdali su saopštenje u kome su udarili redom na druge blokadere: Đilasovog advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, ali i omladine političkih partija, a ubrzo im je stigao i žestok odgovor iz redova blokaderske opozicije.

Naime, advokatica Tijana Kojović, simpatizerka predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i Marinike Tepić i blokader Nemanja Milošević, udružili su se u napadu na plenumaše nakon njihovog saopštenja.

- Fali samo "osuđuju se na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine - napisala je Kojovićeva.

Zatim se oglasio i blokader Nemanja Milošević koji je poručio sledeće:

- Od momenta kad su studenti kao zahtev postavili raspisivanje izbora sve je krenulo naopako. Zašto? Pre svega zato što se ta studentska lista bavila kriterijumima ko može a ko ne može na nju (a i ti kriterijumi su prekršeni potom nebrojeno puta), dakle, bavili su se kadrovskim rešenjima, umesto koncipiranjem strateškog političkog pravca, koji je morao biti na tragu početnih studentskih zahteva koji se mogu grupisati u dva - vladavina prava i borba protiv korupcije. To podrazumeva potpuni otklon od sadašnjeg sistema, ne samo smenu ovog režima... - napisao je Milošević.

Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba. Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.

Sve ovo je usledilo nakon što je opozicija je u sredu, u očigledno izrežiranoj akciji izazivanja nasilja ispred Skupštine Srbije, zapravo pokušala da iz opšte letargije, koja je zavladala blokaderskim pokretom, izvuče korist za sebe i zauzme mesto prve violine protesta i blokada!