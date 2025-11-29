- Šta radi ta odmetnuta kriminalna grupa u tzv. TOK? Zato što su dobili nalog sa strane. Uveren sam da će se to dokazati i pokazati. Oni pokušavaju nekoga da uplaše - šta pokušavaju naslovnim stranicama, tim glupostima i lažima… Mene ne mogu da uplaše, jer uvek mogu da im kažem i da dokazujem tezu da su to blokaderi, kriminalci i da je to jedan ološ, koji se, nažalost, našao u jednom delu države i koji pokušava odatle da zaposedne celu državu - rekao je Selaković na TV Informer.

- Šta je ta instrukcija i šta je taj nalog iz inostranstva? Dakle, da se sruše Vučić i Srbija. Hoće da u Srbiji instaliraju takav sistem kojim će upravljati ljudi za koje građani nikada nisu glasali, čije ime nikada niko nije zaokružio, koje građani uopšte ne poznaju, a koji bi se pitali i odlučivali, krojili kapu i u potpunosti obesmislili svake izbore i demokratiju. I da kažu: 'Nije važno, građani, kako ćete da glasate, ali pošto ne glasate za nas, pošto nas narod ne bira i na naš izbor ne utiču ni vi, ni vaši predstavnici u Narodnoj skupštini, ni u Vladi, ni predsednik, onda ćemo mi da budemo ti koji će dobijati mejlove, faksove i poruke iz inostranstva, odlaziti krijući se u inostranstvo po naloge šta i kako da radimo - i mi ćemo da odlučujemo u Srbiji'. Taj blokaderski, kriminalni skup koji se krije iza institucije Tužilaštva za organizovani kriminal - zaključio je Selaković.