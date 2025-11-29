Slušaj vest

Profesor Tanasije Marinković sa Pravnog fakulteta i član tzv. Anketne komisije brutalno je isprozivao plenumaše na blokaderskoj N1 televiziji i tako nastavio žestok rat među blokaderima kojem se ne nazire kraj.

Naime, napao je blokadere koji su ga ispozivali saopštenjem da je hteo da im se meša u "posao", rekavši da su plenumi nenadležna institucija.

Na pitanje zašto su blokaderi pomislili da on želi da zauzme ključne pozicije unutar pokreta, profesor Marinković kaže:

- Ne mogu da razumem taj postupak, moram kao njihov profesor da im skrenem pažnju na to, da je ta vrsta targetiranja pojedinaca, pa čak i opozicionih političkih stranaka, diskriminacija po političkoj osnovi. To je krivično delo, to govor mržnje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje - rekao je Marinković, pa nastavio:

- Samim tim i ta nenadležna institucija koja je to pisala, taj tekst, nema to pravo... - počeo je Marinković, a voditeljka ga je prekinula pitanjem: "A što kažete 'nenadležna' institucija koja je to pisala?"

Marinković je odgovorio:

- Niko ne može da zabrani to, onaj ko to čini, čini krivično deo, politička diskriminacija je krivično delo - zaključio je on.

"Studenti" blokaderi ga žestoko isprozivali

Podsetimo, "studenti" blokaderi iz Beograda izdali su saopštenje u kome su udarili redom na druge blokadere.

Između ostalih, imenom i prezimenom pomenuli su Marinkovića i optužili ga da je pokušao da im se meša u rad.

"Mi, studenti, ostajemo nezavisni u svom delovanju od uticaja spoljnih interesnih grupa i jasno poručujemo akterima koji sarađuju sa njima da sa tim prestanu. Podvlačimo da je jedan deo članova Anketne komisije i određeni krugovi u okviru Pobunjenog univerziteta, predvođeni profesorom Tanasijem Marinkovićem i drugim bliskim saradnicima i članovima opozicionih krugova, u više navrata pokušavao da utiče na donošenje odluka u okviru studentskog pokreta", navodi se, između ostalog, u saopštenju.

