Studentska lista izazvala je oštre reakcije javnosti i pojedinih stranačkih lica, a ostaju pitanja da li svedočimo poslednjem odmeravanju snaga vlasti i opozicije pred "veliki obračun" i ko sigurno gubi?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, advokat Milan Antonijević, kao i narodni poslanici Branko Pavlović i Aleksandar Jerković

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

Jerković: Posmatrači izbora ne smeju da komentarišu ili predviđaju ishod

Jerković kaže da je studentskoj listi izostao plan i program:

- Uspeli su da privuku pažnju, što je ozbiljna stvar u politici. Ipak, kada privučete pažnju morate građanima da objasnite zašto ste tu, koji su vam planovi i ciljevi. Tužno je što je to izostalo, imali smo priliku da dobijemo ozbiljnu opoziciju. Svi su očekivali da će dobiti alternativu, ne licima već delima - kaže Jerković.

Starosni paradoks: Gde su studenti na "studentskoj" listi i ko su ljudi koji na izbore idu u njihovo ime? Izvor: Kurir televizija

On dodaje da u nekoliko opština ima pomešanih studentskih lista sa opozicijom, što naziva legitimnim političkim potezom tih aktera.

- Sprovodimo monitoring izbornog dana, a za razliku od NVO koje se finansiraju spolja, kod nas nećete čuti fraze koje spremaju teren za osporavanje rezultata izbora. Mi shvatamo razliku između političke interpertacije i profesionalnog posmatranja. Našim posmatračima je zabranjeno da komentarišu i predviđaju izborni dan - kaže on.

Jerković dodaje da neće biti dramatizovanja ili politike kada su u pitanju posmatrači izbora.

Boris Bratina Foto: Kurir Televizija

Bratina: Ista količina građana glasa za opoziciju kao i pre

Bratina navodi da su bitni i poslednji rezultati istraživanja IPSOS-a:

- Kada razdelite učesnike budućih izbora vidimo da se ništa ne menja. Ista količina ljudi glasa za opoziciju sada kao pre 20 godina. Kada se pogledaju brojevi vidimo da se dođe do 30%, pa bi trećina građana bila za te opcije. Ja samo ne znam kako neko nešto može da zove studentskom listom kada smo videli brojeve, daleko su od toga da su studenti - kaže Bratina.

On dodaje da je obojena revolucija jako interesantna jer su zgrade fakulteta bile okupirane od strane ad-hok grupa:

- Rektorat su okupirali studenti sa Singidunum fakulteta, to pokazuje da je akcija šira - kaže Bratina.

Foto: Kurir Televizija

Pavlović pretpostavio kada će doći do vanrednih izbora

Pavlović navodi da je studentska lista vrsta lozinke za sve one koji su protiv predsednika Aleksandra Vučića:

- Studenti rade na tome ko će biti na listi sa svesnom namerom da to ne budu oni jer nemaju radnog ni životnog iskustva, kao ni dovoljnog obrazovanja. Nije čudno što su drugi ljudi na listi - kaže Pavlović.

Pavlović dodaje da nismo toliko blizu vanrednih izbora, te se oni neće desiti za mesec ili dva, već u ovom periodu naredne godine.

- Mnogo toga može da se dogodi do tih izbora. Oni su relevantna politička snaga, njihovi zahtevi su bili kombinovani. Dva zahteva su im bila dobra, transparentnost u trošenju državnog novca i ko je odgovoran, to sam podržavao, ali onda imamo i pritisak na tužilaštvo da procesuira sve one koji su napadali. Treći zahtev je potpuno neprihvatljiv, a to je da za njih ne treba da važi zakon i da ne treba procesuirati nikoga u pokretu - kaže Pavlović.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

Antonijević: Treba više otvorenih debata

Antonijević kaže da je sama lista na studentima i da ako su odabrali da biraju ljude koji ih predtavljaju, to je njihov izbor.

- Ljudi koji imaju pristup medijima mogu da izvedu velike kampanje i predstave se kao neko ko donosi velike promene, što nije dobro. Treba u više medija da bude otvorenih debata - kaže Antonijević.

On dodaje da dijalozi takođe treba da izgledaju drugačije, iako Srbi jesu narod koji se strastveno raspravljaju.

- Treba prihvatiti i greške, bilo je mnogo stvari koje mogu da se unaprede. Mnogu ljudi su uvideli probleme kod izbora, i treba slušati stručnu javnost - kaže Antonijević.

