Svi su izgledi da će današnji dan obeležiti eskalacija sukoba i javnaih prepucavanja u blokaderskim redovima, koji su među sobom toliko zaratili da im izgleda ne bi pomogli ni mirovni pregovori o ratu u Ukrajini.

Naime, "studenti" blokaderi iz Beograda izdali su sinoć saopštenje u kome su udarili redom na druge blokadere: Đilasovog advokata Srđana Kovačevića iz zborova Novog Sada, profesora Tanasija Marinkovića i tzv. anketnu komisiju, potom na grupe Mladi Borba, Sviće, Bravo, omladine političkih partija, ali i režisera i profesora sa FDU Stevana Filipovića, a ubrzo nakom reakcije simpatizera Dragana Đilasa, i Tanasija Marinkovića, stigao je odgovor i od Filipovića!

Foto: Printscreen Instagram sejtanov radnik

Stevan Filipović je na Instagramu podelio saopštenje a, sudeći prema njegovim objavama, on prstom upire na advokata Zdenka Tomanovića.

- Puno pozdrava za koaliciju Zdenko + Kmeri - napisao je, a većina se zapitala da li je mislio na ozloglašeni režim Crvenih Kmera u Kambodži tokom čije vladvine je stradalo preko dva miliona ljudi!

Foto: Printscreen Instagram sejtanov radnik

Komentarišući saopštenje studenata u blokadi, opet je pomenuo Tomanovića, a usput potkačio i omalovažio blokadere s Poljoprivrednog fakulteta (AGRIF).

- Kao što rekoh, puno pozdrava za Zdenka Tomanovića, oba Dugalića i sve Kmere. Bravo! Pobedili ste Vučića, Tanasije i ja plačemo, Zdenko Tomanović može da odahne. Mogao je to bolje da sroči Zdenko, ipak je branio Miloševića, Karića, Šarića i Jocu Amsterdama. Ovako polupismeno, kao neko sa AGRIF da mu je sastavlja, ili ne daj Bože Milo Lompar - naveo je Filipović i u jednoj od sledećih objava postavio sliku Tomanovića uz potpis: " ZT: Halo, AGRIF? Trebaće mi jedna blokada"

Foto: Printscreen Instagram sejtanov radnik

Filipović je zatim podelio nekih od postova "studenata" u blokada ma društvenim mrežama za koje smatra da su mu dali podršku.

Prethodno je na saopštenje studenata u blokadi reagovao profesor blokader Pravnog fakulteta i član tzv. anketne komisije Tanasije Marinković, koji je plenumaše nazvao "nenadležnom institucijom".

Na iksu saopštenje plenumaša nije dočekano sa odobravanjem, naprotiv - izazvalo je razočaranje i bes kod opozicionih pristalica koje su poručile studentima blokaderima da se "saberu" inače će "ostati sami na ledini". Novinar Predrag Aleksendrić, poznat po podršci blokaderskom pokretu, isprozivao je Demokratsku stranku koja se još nije oglasila zbog targetiranja svog člana, profesora Marinkovića od strane plenumaša.

"Da li je DS stala u odbranu svog člana, istaknutog profesora Tanasija Marinkovića ili i dalje puzi i savija se?", upitao je Aleksendrić.

Šta su radili Kmeri u Kambodži Tokom četvorogodišnje vladavine Kambodžom, Crveni Kmeri počinili su neka od najgorih masovnih ubistava u 20. veku.

Brutalni režim koji je vodio državu od 1975. do 1979. godine, odgovoran je za smrt gotovo dva miliona ljudi. Njihov marksistički lider Pol Pot, pokušao je da vrati Kambodžu u srednji vek nateravši oko četiri miliona ljudi iz gradova da rade na zadružnim farmama na selu, ali ovaj dramatični pokušaj društvenog inženjeringa imao je visoku cenu. Cele porodice su pogubljene, mnogi su umrli od posledica gladi, bolesti i prinudnog rada.