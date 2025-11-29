Slušaj vest

"Imao sam čast da zajedno sa suprugom predsednika Republike Srbije Tamarom Vučić ispratim predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba i njegovu suprugu", napisao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić na svom Instagram nalogu.

Uz priložene fotografije Dačić je dodao:

- Ovom posetom načinjen je veliki korak ka sveobuhvatnom unapređenju naših tradicionalno prijateljskih odnosa i saradnje, na obostranu dobrobit naših naroda.

