Politika
"IMAO SAM ČAST DA SA SUPRUGOM PREDSEDNIKA SRBIJE TAMAROM ISPRATIM PREDSEDNIKA KONGA" Dačić objavio fotografije: Ovom posetom načinjen je veliki korak! (FOTO)
"Imao sam čast da zajedno sa suprugom predsednika Republike Srbije Tamarom Vučić ispratim predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba i njegovu suprugu", napisao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić na svom Instagram nalogu.
Uz priložene fotografije Dačić je dodao:
- Ovom posetom načinjen je veliki korak ka sveobuhvatnom unapređenju naših tradicionalno prijateljskih odnosa i saradnje, na obostranu dobrobit naših naroda.
