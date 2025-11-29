Slušaj vest

- Susret Orbana i Putina je za Srbiju mnogo važan, naročito u kontekstu tako bliskih prijateljskih odnosa koje naš predsednik ima sa Orbanom i koje Srbija danas ima sa Mađarskom na bazi njihovog ličnog odnosa. Jer uvek na to treba da podsetimo. Mi sa Mađarima smo imali korektne odnose, dobrosusedske, ali mi nikada u istoriji nismo imali ovakvu saradnju sa Mađarskom - istakla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je to prevazišlo dobrosusedske odnose.

- Ovo su sada iskreni prijateljski odnosi koji su pre svega postignuti zahvaljujući njihovoj inicijativi i građenju tih odnosa. Energetska stabilnost jedne zemlje je jedan od temelja suvereniteta jedne države. Orban je suverenista. Ja sam više puta isticala: Vučić, Orban, Fico. To je transverzala, znači Fico kao nosilac vlasti u Slovačkoj, Orban u Mađarskoj, Vučić u Srbiji, kada govorimo o užem evropskom jezgru, mimo svetskih lidera - kazala je ministarka.

Ministarka Stamenkovski je naglasila da je lako Trampu i Putinu da budu suverenisti.