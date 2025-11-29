Politika
VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU O OTVARANJU AMBASADE SRBIJE U LETONIJI Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje odluke
Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju AmbasadeSrbije u Letoniji sa sedištem u Rigi, objavljeno je u Službenom glasniku.
Ova odluka je objavljena juče u Službenom glasniku, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Kako je navedeno, Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u maju otvaranje ambasade u Rigi, navodeći da Beograd nastoji da otvori kanal komunikacije sa zemljama koje su "više skeptične" ka evropskom putu Srbije, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
