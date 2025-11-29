Slušaj vest

Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju AmbasadeSrbije u Letoniji sa sedištem u Rigi, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ova odluka je objavljena juče u Službenom glasniku, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Kako je navedeno, Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke.